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VEON согласовал продажу «ВымпелКома»

VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту
VEON готовится объявить о продаже «ВымпелКома». Покупателем, как рассказали источники РБК, выступит российский менеджмент. Сделка может быть безденежной — на компанию перейдет часть долга холдинга, который превысил $8 млрд
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON в ближайшие дни объявит о том, что договорился провести в «ВымпелКоме» (оказывает услуги под брендом «Билайн») процедуру MBO (management buyout, выкуп компании менеджментом). Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном рынке. По словам двух собеседников, сделка может быть безденежной, но на «ВымпелКом» будет переписана значительная доля долга VEON, который по итогам третьего квартала этого года составлял $8,2 млрд. Кроме того, сделка будет содержать другие дополнительные условия, но собеседники РБК не пояснили какие.

Кто именно выступит покупателем, собеседники РБК не уточняют. По данным СПАРК, в середине ноября глава «ВымпелКома» Александр Торбахов зарегистрировал три компании: «Коперник-Инвест», «Коперник-Инвест 2» и «Коперник-Инвест 3».

РБК направил запрос в «ВымпелКом» и VEON.

Ранее, в начале ноября, VEON распространил заявление, котором говорилось, что холдинг начал продажу российского бизнеса. В сообщении отмечалось, что компания «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон, включая VEON, его операции в России, его акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за ее пределами». На тот момент опрошенные РБК эксперты оценивали стоимость «ВымпелКома» в $4,5–5 млрд, хотя рыночная капитализация VEON из-за большого долга сейчас составляет $813 млн на NASDAQ.

Зачем продавать «ВымпелКом»

После начала специальной военной операции на Украине у VEON начались проблемы, связанные с наличием российского и украинского активов в портфеле, а также санкций в отношении Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева — основателей LetterOne, которой принадлежит 47,85% акций VEON. В марте Фридман покинул совет директоров VEON.

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Российский бизнес VEON по итогам первого квартала обесценился на $449 млн из-за повышения коэффициента странового дисконтирования, а украинский — на $20 млн в связи с физическим повреждением оборудования из-за военных действий, сообщала компания в квартальном отчете. Кроме того, на «ВымпелКом» негативно влияют поправки к закону о госзакупках, которые были приняты в 2021 году и запрещают структурам международных компаний, ведущих бизнес в России, с долей прямого или косвенного иностранного владения более 10% с 2023 года участвовать в госзаказе. В начале сентября глава Минцифры Максут Шадаев просил премьер-министра Михаила Мишустина сделать для «ВымпелКома» исключение и перенести срок вступления в силу этого требования до 1 января 2024 года, поскольку компании придется прекратить действие договоров с Пенсионным фондом, ФАС, ФТС, Росреестром, МЧС, МВД и другими госзаказчиками, и потери оператора могут составить 5,5 млрд руб. О реакции на это предложение неизвестно.

На фоне продажи актива по итогам третьего квартала 2022 года абонентская база «ВымпелКома» уменьшилась на 9,1%, до 46 млн. Компания объясняла такую динамику «улучшением качества базы». В третьем квартале общая выручка «ВымпелКома» достигла 70,6 млрд руб., что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В сообщении оператора указывалось, что это произошло из-за снижения выручки от продаж оборудования на 58,5%. Сервисная выручка увеличилась на 2,2%, составив 55,9 млрд руб.

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ВымпелКом Билайн сделка VEON
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