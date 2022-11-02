«Билайн» заявил о планах сохранить стратегию после смены владельца

Фото: Владислав Шатило / РБК

Стратегия «Билайна» после смены владельца останется неизменной, сообщили РБК в компании «ВымпелКом», которой принадлежит бренд.

Утром 2 ноября нидерландский холдинг VEON, который владеет «ВымпелКомом», сообщил о том, что ищет покупателя своего российского бизнеса.

«Подчеркнем, что независимо от итоговой корпоративной структуры стратегия «Билайна» остается неизменной, и в центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис», — сообщили в пресс-службе «ВымпелКома».

Объясняя необходимость реструктуризации владения «ВымпелКомом», в пресс-службе указали, что сейчас работают в условиях множества регуляторных ограничений, так как акционером компании остается иностранный холдинг. Из-за этого сейчас «ВымпелКом» находится «в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка».

VEON был основан российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирован на Бермудских островах. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в Азии, Африке и СНГ. Крупнейший акционер VEON — созданная основателями «Альфа-Групп» компания LetterOne. Ей принадлежит 47,9% акций VEON.

VEON начал поиск покупателя на свой российский бизнес, чтобы «достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон», сообщил холдинг.

Летом VEON заявлял, что его бизнес в первом квартале года потерял в цене $449 млн. В конце февраля компания отказалась от прогнозов на 2022 год из-за начала российской военной операции на Украине и пандемии коронавируса.