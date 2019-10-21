Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

Telegram не запрещен в России, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. А попытки заблокировать ускорили развитие российских технологий, как никогда прежде

Дмитрий Песков (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен», — отметил Песков. Он сказал, что и сам пользуется мессенджером, а в России, кроме того, существует «сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов». Для управления ею используются Telegram-каналы.

Спецпредставитель президента также отметил, что технологии фильтрации информации и обхода фильтров никогда не развивались в России так быстро, как в истории с Telegram.

«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — заключил Песков.