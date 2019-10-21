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Битва за Telegram ,  
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Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Telegram не запрещен в России, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. А попытки заблокировать ускорили развитие российских технологий, как никогда прежде
Дмитрий Песков (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен», — отметил Песков. Он сказал, что и сам пользуется мессенджером, а в России, кроме того, существует «сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов». Для управления ею используются Telegram-каналы.

Спецпредставитель президента также отметил, что технологии фильтрации информации и обхода фильтров никогда не развивались в России так быстро, как в истории с Telegram.

«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — заключил Песков.

Технологии и медиа
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

В апреле 2018 года Таганский районный суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Основанием для него стал отказ мессенджера предоставить ключи шифрования переписки по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Спецслужба настаивала, что ключи ей нужны, чтобы отслеживать  действия террористов.

Создатель Telegram Павел Дуров после решения суда заявил, что мессенджер будет использовать встроенные способы обхода блокировки, которые не потребуют от пользователей никаких действий. В сентябре этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство работает над новой системой блокировки мессенджера и противодействия запрещенному контенту. Результаты этой работы, по его словам, появятся в течение года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Telegram, блокировки
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