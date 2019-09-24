NASA заключило контракт на строительство 12 кораблей для полетов на Луну

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении говорится, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. По контракту строительство первых трех кораблей Orion оценивается в $2,7 млрд. Они должны быть поставлены в течение ближайших трех лет. Еще три корабля, стоимость которых составит, $1,9 млрд, NASA планирует заказать в 2022 году.

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