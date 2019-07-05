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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+22,83%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе
По словам американского лидера, Соединенные Штаты скоро вернутся на Луну и установят свой флаг на Марсе. Ранее Трамп обещал выделить дополнительные средства бюджету NASA для их освоения
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы в скором времени установят свой флаг на Марсе. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне по случаю дня независимости Соединенных Штатов, передает CBS.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень скоро вернемся на Луну и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», — сказал глава государства.

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В середине мая Трамп пообещал, что выделит дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса. Глава государства пояснил, что решил включить дополнительные средства в бюджет, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному». В марте вице-президент Майк Пенс указывал, что по требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должна организовать полет американских астронавтов на Луну.

Для миссии корабля Orion к Луне в 2020 году планируется использовать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS). При этом глава NASA Джим Брайденстайн допускал возможность выбора другой ракеты.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Марс, космос, Дональд Трамп
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