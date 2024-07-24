Приложение Avito вернулось в AppStore

Приложение пропало из AppStore в ночь на 23 июля, теперь оно снова доступно для скачивания. В Avito ранее сообщали, что выясняют у Apple причины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мобильное приложение сервиса объявлений Avito вновь доступно для скачивания в AppStore, сообщила компания.

Программа пропала из магазина приложений Apple в ночь на 23 июля. В Avito сообщили, что выясняют у американской корпорации причину удаления, и посоветовали владельцам iPhone не удалять установленное приложение, а тем, у кого оно не установлено — использовать мобильную версию сайта.

В Google Play приложение скачать можно.

Осенью 2022 года «Авито» была куплена холдингом Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина. Продавец — южноафриканский холдинг Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus) — выставил сервис на продажу, объяснив это желанием уйти с российского рынка. Сумма сделки составила 151 млрд руб.

Согласно отчетности «КЕХ еКоммерц» (основного юрлица «Авито»), в 2023 году его выручка выросла на 56,7%, до 101 млрд руб., чистая прибыль — более чем в три раза, до 39,3 млрд руб.