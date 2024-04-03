«Авито» станет продавать новые товары как классический маркетплейс

Сервис объявлений «Авито» запустил раздел для продажи товаров по формату классических маркетплейсов. Эксперты считают, что у сервиса есть шанс составить конкуренцию крупнейшим игрокам этого сегмента

О том, что «Авито» запустил раздел «Авито Молл» для продажи новых и «как новых» (без следов эксплуатации) товаров крупными и частными продавцами, РБК рассказал представитель компании. По его словам, раздел сначала появится в мобильном приложении, а позже станет доступен и на сайте площадки. Товары будут представлены в основных потребительских категориях: одежда, обувь и аксессуары, электроника, запчасти, мебель и товары для дома, товары для детей и игрушки. К моменту запуска, по утверждению представителя, будет доступно около 4 млн объявлений от 30 тыс. продавцов. Частных и «профессиональных» продавцов будут отбирать по рейтингу от 4,5 «звезд» в соответствии с их репутацией и отзывами на платформе. До конца года в «Авито» планируют увеличить число продавцов в два раза и довести число объявлений до 5 млн.

Продавцы «Авито Молла» должны будут подтверждать свой профиль — проходить проверку документов по паспорту, через «Госуслуги», по ИНН или другими способами. На объявления раздела будет распространяться опция возврата после покупки: в течение 14 дней — от частных продавцов и в течение 15 дней — от компаний.

Инвестиции в проект не раскрываются, но представитель компании сообщил, что основные вложения пришлись на продуктовую команду и BizDev (Business Development — «развитие бизнеса», анализ бизнеса и его оптимизация через управление существующими направлениями, деверсификацию портфеля или экспансию в новые категории или регионы).

По словам директора по продуктам «Авито Товаров» Ирины Грачевой, первые тесты сервиса начались год назад, тогда в закрытом режиме раздел на несколько недель был доступен 1 млн пользователей площадки. «По итогам тестов мы увидели, что в «Авито Молле» продажи на 11% выше, чем в основном пространстве «Авито». Для нас это пользовательский опыт нового уровня на «Авито»: избранные продавцы, возможность получить лучшие предложения по всей России, чистота и аккуратность контента — в фотографиях, описаниях объявлений», — отметила Грачева.

Сможет ли «Авито» конкурировать с маркетплейсами

В «Авито» настаивают, что не намерены конкурировать с маркетплейсами, но в то же время оговариваются: «Большинство наших покупателей сейчас закрывают свои потребности на «Авито», на маркетплейсах, в офлайне или на профильных площадках: наша задача добиться, чтобы они покупали на «Авито» в большем количестве категорий и расширяли свой средний чек у нас». Компания планирует к 2028 году генерировать в этом формате около 20% от всех сделок на площадке.

«Авито» уже давно присутствует на рынке продаж потребительских товаров, хотя и фокусируется на сегменте c2c (consumer to consumer — от потребителя к потребителю) и ранее не выступала полноценным маркетплейсом с точки зрения организации процесса продажи, рассказывает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Наиболее значимые продажи b2c (business to consumer — от компании к потребителю) у «Авито» в категориях «строительные и отделочные материалы», «техника» и «электроника», «автозапчасти», «одежда и обувь». Мы оцениваем долю b2c «Авито» на рынке электронной коммерции в 2023 году в 2,4%, а совокупный объем сделок по материальным товарам (без учета автомобилей и недвижимости), который связан с платформой, превысил 1,95 трлн руб.», — рассказал Бурмистров.

Число заказов на «Авито» сопоставимо с крупнейшим игроком на рынке e-commerce Wildberries, указал партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. По его словам, у интернет-площадки есть хорошие шансы занять заметную долю на рынке b2c за счет «огромного» трафика и числа продавцов. «В чем сложность — так это в том, как воспримут покупатели новые вещи, потому что сейчас «Авито» воспринимается покупателями в большей степени, как площадка для продажи не новых вещей или, даже вернее, как площадка для покупки вещей с рук. Даже карточки товаров на площадке намеренно делаются такими, чтобы казалось, что это продает частное лицо. Если «Авито» сможет как-то обойти (но не сломать, так как это отличительная черта) эту особенность своего позиционирования, то мы скоро увидим еще один крупнейший маркетплейс», — заключил Вирин. В январе 2023-го аналитики Mediascope отмечали, что посещаемость сайта avito.ru составила 60,2 млн человек по всей России старше 12 лет и по этому показателю компания обогнала Ozon и Wildberries.

По данным SimilarWeb, avito.ru занимал 79-е место в рейтинге трафика среди российских сайтов за последние три месяца, тогда как сайт крупнейшего маркетплейса wildberries.ru был на 62-м.

Как развивается «Авито»

Согласно отчетности «КЕХ еКоммерц» (основного юрлица «Авито»), в 2023 году его выручка выросла на 56,7%, до 101 млрд руб., чистая прибыль — более чем в три раза, до 39,3 млрд руб. Из пояснения к отчетности следует, что основными источниками выручки были плата за размещение объявлений от частных и профессиональных пользователей, транзакционные сервисы («Авито Доставка», онлайн-бронирование в краткосрочной аренде жилья) и медийная реклама на платформе.

В документе указано, что в июле прошлого года компания продала долю в ООО «Гигант», которое развивает сервис поиска подработки GigAnt и основателей которого «Авито» обвиняла в растратах, которые могли привести к убыткам в размере 168 млн руб. В итоге компании заключили мировое соглашение, по которому основатели сервиса должны были перевести 30 млн руб. на счет GigAnt, писал Forbes. В 2020 году «Авито» выкупила 25% GigAnt, по словам источников «Коммерсанта», в обмен на инвестиции в 500 млн руб., а в 2021-м увеличила долю до 33,8%

Представитель «Авито» подтвердил выход из GigAnt, но не стал комментировать условия и сумму сделки. В отчете указано, что компания получила 87,3 млн руб. выплат стоимости доли при выходе из капитала, но о какой компании идет речь, не уточняется.

Из отчетности компании также следует, что в 2023 году у нее на балансе появился бренд Avito, чья стоимость оценена в 5,22 млрд руб. Как пояснил представитель площадки, в прошлом году она перерегистрировала товарный знак со шведской компании Avito AB на российское юрлицо.

Осенью 2022 года «Авито» была куплена холдингом Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина. Сумма сделки составила 151 млрд руб. Финансирование и расчет по нему были организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Из данных Rusprofile следует, что с октября 2022 года «КЕХ еКоммерц» находится в залоге у Россельхозбанка и Сбербанка. Срок действия залога действует до 29 сентября 2034 года.

При этом в отчете «КЕХ еКоммерц» говорится, что компания выдавала беспроцентные займы принадлежащему Kismet «Инфраструктурному холдингу-3» (в размере 12 млрд и 1,5 млрд руб.) и ему же — процентный заем на 4,556 млрд руб. Еще один заем, на 5,2 млрд руб., компания выдала «Инфраструктурному холдингу-4» (также принадлежит Kismet).

Представитель «Авито» так прокомментировал эти сделки: «Это внутригрупповое финансирование, обычная практика, особенно если кредиты берутся не на операционную компанию — это источник обслуживания долговых обязательств». При этом из отчета также следует, что в начале марта этого года «Инфраструктурный холдинг-3» и «Инфраструктурный холдинг-4» погасили займы на суммы 6 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно.

Кроме того, компания впервые с 2021 года выплатила дивиденды — по итогам девяти месяцев 2023 года выплаты составили 11,4 млрд руб.