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Технологии и медиа ,  
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Приложение Avito исчезло из App Store

Причина, по которой приложение оказалось недоступно для скачивания в магазине Apple, неизвестна
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение сервиса объявлений Avito пропало из магазина App Store от Apple, причина неизвестна, сообщили в Avito.

«Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». <...> Те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта». — сказано в сообщении.

В 2019-м приложение уже исчезало из App Store — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline, сообщал представитель Avito. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В середине июня в работе Avito произошел сбой. В компании это объяснили тем, что «переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов». Работу приложения восстановили в течение дня.

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