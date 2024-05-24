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Технологии и медиа ,  
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VK закроет мессенджер ICQ

VK: мессенджер ICQ прекратит свою работу с 26 июня
Один из самых популярных мессенджеров начала 2000-х ICQ, с 2010 года принадлежащий VK, прекратит работу с 26 июня, сообщили в компании. Сотрудники будут переведены на более приоритетные проекты
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Фото: Thiago Prudencio / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Фото: Thiago Prudencio / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Мессенджер ICQ, перезапущеный Mail.ru (позже переименована в VK) в 2020 году, завершит работу 26 июня, говорится в сообщении VK. В компании уточнили, что решение принято на фоне сосредоточения на развитии «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [«VK Мессенджера» и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», — говорится в сообщении.

В VK напомнили, что в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория пользователей «VK Мессенджера» в России составила 72,9 млн пользователей. «Сервис становится комплексной платформой для общения с друзьями, потребления контента в каналах и взаимодействия с бизнесом», — подчеркнули в компании.

В сообщении ICQ-бота говорится, что данные из сервиса, переписку или файлы необходимо скопировать и сохранить на компьютер. Там также советуют пользователям переходить на «VK Мессенджер».

Приложение ICQ уже пропало из магазинов AppStore и Google Play, убедился корреспондент РБК.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Программу ICQ выпустили в 1996 году израильские студенты, и она быстро стала популярной. В 1998 году ее приобрела американская корпорация AOL за $287 млн, еще $120 млн основатели ICQ получили позднее в качестве бонусов. В 2010 году мессенджер выкупил основанный Юрием Мильнером и Григорием Фингером фонд DST, цена сделки составила $187,5 млн. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru.

В 2020 году группа приняла решение выпустить на основе мессенджера новую программу ICQ New. Для широкой публики обновленный мессенджер был представлен 6 апреля 2020 года. В компании отметили, что акцент в приложении сделан на групповом общении, благодаря поддержке видео- и аудиозвонков, в которых могут участвовать до 30 человек, кроме того, будет доступна платформа для создания ботов. Мессенджером, в частности, пользуется пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который установил его в 2018 году на фоне блокировки Telegram.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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