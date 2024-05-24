VK отчиталась о снижении аудитории «Одноклассников», «VK Музыки», «Дзена»

В первом квартале 2024 года сразу у нескольких проектов VK — «Одноклассников», «Дзена» и «VK Музыки» — снизилась аудитория. В компании объясняют это изменением привычек пользователей и обновлением методики подсчета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Аудитория нескольких сервисов VK снизилась в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные отчета компании.

Ежемесячная аудитория «Одноклассников» составила 35 млн пользователей, это на 5% ниже, чем в тот же период 2023 года (37 млн). При этом аудитория снижается уже несколько лет: в 2022-м она составляла 38 млн, в 2021-м — 40 млн.

Ежемесячная аудитория сервиса «VK Музыка» составила 38 млн, что на 7% ниже, чем год назад (41 млн). В предыдущие годы VK не выделял данные отдельно по «VK Музыке».

Ежедневная аудитория «Дзена» составила 31,8 млн, на 2% меньше, чем годом ранее (32,5 млн).

Как пояснил РБК представитель VK, «Одноклассники» развивают потребление контента внутри соцсети, привлекая авторов и собственные шоу. По его словам, часто их смотрят без регистрации, и, соответственно, такие пользователи не попадают в статистику. За последний год количество таких пользователей выросло до нескольких миллионов, подчеркнул собеседник.

В «VK Музыке», по словам представителя VK, изменился паттерн поведения пользователей: они слушают музыку не только в этом сервисе, но и в других приложениях VK. «Например, прослушивания становятся популярны в «VK Клипах», где пользователи смотрят короткие ролики с музыкой, или через колонки «VK Капсула» с голосовым помощником «Марусей». Во «ВКонтакте» популярно фоновое прослушивание, когда пользователи слушают музыку, пока общаются, переписываются в чатах, скроллят ленту или читают информацию в сообществах. Поэтому аудитория распределяется и на эти сервисы», — рассказал представитель VK, подчеркнув, что число платных подписчиков «VK Музыки» в первом квартале этого года увеличилось на 49%.

Он настаивает, что, если сравнивать DAU (ежедневную аудиторию) «Дзена» по старой методологии Mediascope, которая действовала до декабря 2023 года, DAU сервиса в первом квартале вырос на 18% по сравнению с показателем первого квартала 2023 года.

При этом, по данным Mediascope, ежемесячная аудитория «Одноклассников» среди жителей России старше 12 лет в марте 2024 года составила 51,8 млн, что на 2,3% выше, чем в тот же период 2023-го (50,6 млн), «VK Музыки» — 3,8 млн (+25%), но при расчете последнего показателя Mediascope учитывает только отдельное приложение.

Ежедневная аудитория «Дзена», по данным Mediascope, составила 31,4 млн, что на 3,7% меньше, чем в марте прошлого года (32,5 млн). Представитель Mediascope сообщил, что с 1 января этого года показатель рассчитан с помощью нового алгоритма обработки данных о посещении десктопных и мобильных версий веб-страниц ресурсов, доступных в исследовании Cross Web (для ресурса «Дзен» — с 1 декабря 2023-го).

Как VK закончила первый квартал

Общая выручка VK в первом квартале увеличилась на 24% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% год к году, до 19,8 млрд руб. Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» выросла на 21,9% и достигла 22,1 млрд руб. Основным драйвером сегмента стало увеличение доходов соцсети «ВКонтакте» на 23%.

В первом квартале 2024 года средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 9% и достигла 89 млн. На 0,4% выросла ежемесячная аудитория также у «Почты Mail.ru», до 50,2 млн. Положительной была динамика просмотров в сервисах «VK Клипы» и «VK Видео», а также у магазина приложений RuStore. Число установок последнего выросло в пять раз, до 50 млн, а число приложений в нем — в 6,5 раза, до 37 тыс.

Опрошенные РБК эксперты не видят проблем в снижении аудитории «Одноклассников» и ряда других проектов. «Скорее всего, аудитория остается в контуре сервисов VK, поэтому нельзя сказать, что с ней есть какие-то проблемы, — отметил старший аналитик ИБ «Синара» Константин Белов. — Общая выручка по сегменту [социальных сетей] растет достаточно высокими темпами».

С ним согласна старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. «Помимо аудитории на платформах регистрируются различные показатели активности пользователей, которые по данным компании растут. Мы же концентрируемся на анализе финансовых показателей и выручки. В первом квартале этого года выручка VK практически совпала с нашими ожиданиями», — отметила Курбатова.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что снижение аудитории отдельных сервисов VK произошло в пределах погрешности. По его словам, явление можно связать с ростом других сервисов VK в части потребления контента. «Условно пользователь «VK Музыки» мог сместить интерес на «VK Клипы». Что касается «Одноклассников», здесь речь может идти о старении и естественной убыли аудитории», — рассуждает Казарян. Он затруднился предположить, с чем может быть связано снижение аудитории «Дзена», отметив, что «удивлен такому результату».