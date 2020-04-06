Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

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Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля. Разработчики сделали акцент на групповое общение: в новом варианте доступны аудио- и видеозвонки с максимальным числом участников 30 человек.

В компании отметили, что мессенджер использует технологии искусственного интеллекта: для расшифровки голосовых сообщений, поиска быстрых ответов исходя из контекста сообщения. В ICQ New будет также доступна платформа для создания ботов.

Параллельно Mail.ru Group развивает еще один мессенджер — TamTam. Гендиректор компании Борис Добродеев ранее заявлял, что ICQ тяготеет к развлекательной нише, в том время как TamTam придерживается принципов функциональности и удобства.