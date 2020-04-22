Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

По словам создателя «ВКонтакте», пандемия коронавируса является угрозой для человеческого вида и после ее окончания мир не будет прежним. Он призвал людей использовать время самоизоляции для создания «лучшей версии себя»

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Он назвал распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида». «Когда она [пандемия] закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию. <...> Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — написал Дуров.

Предприниматель считает, что изоляция — шанс для людей создать «лучшую версию себя», а также шанс для технологий доказать свою ценность.

Дуров также сообщил, что в этом месяце Telegram верифицировал и начал продвигать 17 каналов министерств здравоохранения в разных странах мира. Основатель мессенджера отметил, что Telegram — не та компания, которую можно считать сотрудничающей с госструктурами, однако в этом случае сделано исключение для того, чтобы помогать правительствам распространять информацию о коронавирусе. В списке каналов, поддерживаемых мессенджером, есть и официальный канал российского оперативного штаба по борьбе с вирусом.