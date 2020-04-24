Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

Системой выдачи пропусков, которую намерены внедрить в 21 регионе, воспользуется около 10% населения, прогнозирует Минкомсвязь. Граждане смогут оформить пропуск на 12 часов, работодатели — на больший срок

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. Для регионов она будет бесплатной. Система была создана на инфраструктуре электронного правительства компанией «Ростелеком» в рамках существующего контракта. «Ростелеком» является единственным поставщиком по выполнению этих работ с осени 2019 года до конца 2021-го. Сумма контракта — 11,99 млрд руб.

Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг. На данный момент на нем зарегистрировано около 100 млн учетных записей, из которых примерно 75 млн — это подтвержденные аккаунты. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей. Степень защищенности портала госуслуг будет увеличена, чтобы избежать проблем, которые наблюдались в первые дни после запуска московской системы выдачи пропусков.

Иностранцы смогут получить пропуск либо через этот портал — для регистрации потребуется иностранный паспорт, российский номер телефона и СНИЛС, — либо через приложение по российскому номеру телефона. На данный момент на портале госуслуг зарегистрировано около 150 тыс. аккаунтов иностранных граждан, отметил замминистра.