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Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

Системой выдачи пропусков, которую намерены внедрить в 21 регионе, воспользуется около 10% населения, прогнозирует Минкомсвязь. Граждане смогут оформить пропуск на 12 часов, работодатели — на больший срок
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. Для регионов она будет бесплатной. Система была создана на инфраструктуре электронного правительства компанией «Ростелеком» в рамках существующего контракта. «Ростелеком» является единственным поставщиком по выполнению этих работ с осени 2019 года до конца 2021-го. Сумма контракта — 11,99 млрд руб.

Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг. На данный момент на нем зарегистрировано около 100 млн учетных записей, из которых примерно 75 млн — это подтвержденные аккаунты. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России
Общество
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей. Степень защищенности портала госуслуг будет увеличена, чтобы избежать проблем, которые наблюдались в первые дни после запуска московской системы выдачи пропусков.

Иностранцы смогут получить пропуск либо через этот портал — для регистрации потребуется иностранный паспорт, российский номер телефона и СНИЛС, — либо через приложение по российскому номеру телефона. На данный момент на портале госуслуг зарегистрировано около 150 тыс. аккаунтов иностранных граждан, отметил замминистра.

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд. СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится, отметил Качанов.

Собянин заявил об изменившемся подходе к контролю людей с пропусками
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 22 апреля, Минкомсвязь объявила, что получила заявки на внедрение своей платформы для выдачи пропусков от 21 региона, в том числе от Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей. Чтобы получить разовый пропуск, гражданам нужно указать в мобильном приложении причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. При проверке пропуска нужно будет также предъявлять документ, удостоверяющий личность.

С 13 апреля эта система в пилотном режиме была испытана в Московской области. Чуть больше чем за неделю через нее было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

В ряде регионов действуют собственные системы. Например, московская платформа выдачи цифровых пропусков создана на базе портала мэрии. В первый день ее работы, 13 апреля, пользователи жаловались на неполадки в работе сайта mos.ru. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом объяснял их бот-атакой на серверы портала. Также после введения системы пассажиры жаловались на очереди в московском метро из-за проверки пропусков. С 22 апреля их проверка стала автоматической — жителей обязали прикреплять к пропускам карты «Тройка» и вносить номера автомобилей.

Если и в регионах полицейские будут проверять пропуска вручную, это станет «уязвимым местом» в работе системы, предупреждал ранее директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики России Николай Комлев.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автор: Анна Балашова
Теги: Минкомсвязь, коронавирус, самоизоляция, пропуск
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