Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков

В результате виртуальной атаки у желающих оформить разрешение возникли проблемы с доступом. Власти заверили, что сломать систему не удастся

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.

В штабе указали, что атака шла в том числе из-за рубежа. «Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — заверили там.

В свою очередь, глава департамента информационных технологий столичного правительства Эдуард Лысенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что только за последние три часа атак ботов было столько же, сколько за последние два квартала. «Нас очень упорно пытаются сломать», — сказал он.

Лысенко заверил, что «инфраструктура отточена годами, но сложности с доступом возникают», сообщает ТАСС.