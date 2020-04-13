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Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков

В результате виртуальной атаки у желающих оформить разрешение возникли проблемы с доступом. Власти заверили, что сломать систему не удастся
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.

В штабе указали, что атака шла в том числе из-за рубежа. «Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — заверили там.

В свою очередь, глава департамента информационных технологий столичного правительства Эдуард Лысенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что только за последние три часа атак ботов было столько же, сколько за последние два квартала. «Нас очень упорно пытаются сломать», — сказал он.

Лысенко заверил, что «инфраструктура отточена годами, но сложности с доступом возникают», сообщает ТАСС.

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По состоянию на 10:45 мск проблемы с доступом на mos.ru сохранялись.

В оперштабе, в свою очередь, добавили, что в связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Там также отметили, что действовать новые правила будут с 15 апреля, а потому у граждан есть еще два дня для оформления заявки.

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Пропускной режим вводится в Москве и Московской области со среды. Власти ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Пропуск для тех, кто должен присутствовать на рабочем месте или чья деятельность связана с разъездами по городу, не ограничен маршрутом передвижения и выдается на срок по 30 апреля. Пропуск для посещения медицинских организаций выдается на один календарный день, но его можно получать неограниченное количество раз. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но получать его можно не более двух раз в неделю.

Находясь в пути, граждане должны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск: показать распечатку или экран смартфона. Это потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта (мотоцикл, скутер, автомобиль, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородный железнодорожный и наземный общественный транспорт). Для тех, кто ходит пешком, пропуск пока не нужен.

Автор: Артем Филипенок
Теги: оперативный штаб, мэрия Москвы
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