Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

Почему бумага стала дефицитным товаром

Порядка 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт, объясняет Сенаторов. По его словам, основными поставщиками этих товаров в Россию раньше были Китай и Германия. При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в СППИ ГИПП.

РБК направил запрос крупнейшим производителям целлюлозно-бумажной продукции в России — «Группе «Илим», «Архангельскому ЦБК», «Интернешнл Пейпер».

Во время пандемии коронавируса и массового локдауна многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги, а когда ограничения были сняты, стали поставлять свой товар на внутренний рынок, где возник ажиотажный спрос, объясняет Сенаторов сокращение количества импортной бумаги в России.

Кроме того, во время пандемии были нарушены логистические цепочки: из-за санитарно-эпидемиологических мер импортеры теперь дольше пропускают товар через таможню, больше времени уходит, например, на санитарную обработку составов поездов, добавляет Сенаторов. В конце 2020 года подорожали и морские перевозки: цена за один контейнер выросла с $1,5 тыс. до $9 тыс., напоминает собеседник РБК. Возник острый дефицит контейнеров и судов из Китая, резюмирует Сенаторов.

Тех объемов производства бумажной продукции, которые есть у отечественных компаний, мало, чтобы удовлетворить спрос в условиях ограничения импорта, констатирует Сенаторов. Сами российские производители пока объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов, уточняет пресс-служба «Эксмо-АСТ».

Еще одна причина дефицита — ряд крупных производителей переориентировались с производства офсетной бумаги на изготовление упаковки, уточняет пресс-служба «Просвещения». Сырье для производства упаковки дорожает во всем мире, а следом растут цены и на нее саму: из-за пандемии объем покупок в интернете только в январе 2021 года вырос почти вдвое, до 211 млрд руб., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, из-за этого вырос спрос на доставку, а потребление упаковки показало «нехарактерную динамику».

Китай, который раньше поставлял в Россию офсетную бумагу, теперь, напротив, увеличил закупку этого товара из России, утверждают в «Эксмо-АСТ». В самом Китае выросли цены на целлюлозу, из которой изготавливают бумажную продукцию: с декабря 2020 года по февраль 2021 года более чем на 30%.

Как дефицит бумаги скажется на ценах книг

Для российских издателей тонна офсетной бумаги уже в начале 2021 года подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тыс. руб., сообщила Шитикова. Эту цифру подтверждает источник РБК на книжном рынке. По его словам, цена на офсетную бумагу зависит от поставщика: если в марте 2020 года цена варьировалась от 68,5 тыс. до 70 тыс. руб. за тонну, то в марте 2021 года — уже от 76 тыс. до 82 тыс. руб. По прогнозу Шитиковой, в 2021 году книги из-за дефицита и увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%.

Если ситуация с нехваткой бумаги на российском рынке не стабилизируется, ее придется закупать у финских производителей — тогда подорожает производство книг и, соответственно, увеличится их цена в рознице, соглашается Олег Новиков. Стоимость книг может вырасти из-за этого на 20%, констатирует президент «Эксмо-АСТ».

В «Просвещении» утверждают, что пока «частично справиться с ситуацией позволяет грамотное планирование печати тиражей».

Издатели в 2020 году уже были вынуждены сократить тиражи выпускаемых книг и брошюр из-за пандемии коронавируса. Локдаун, во время которого были закрыты в том числе и книжные магазины, повлиял на розничный спрос: продажи не росли даже в августе, который традиционно считается высоким сезоном на книжном рынке. В результате к концу года было выпущено 351,4 млн экземпляров книг и брошюр, что на 20% меньше показателей 2019 года.