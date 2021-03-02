В России за год выпустили почти на 20% меньше книг

Общие продажи у «Эксмо-АСТ» уменьшились на 11%, уточнил Новиков. По его словам, снижение коснулось преимущественно книг нон-фикшн и детских книг, поскольку в этих сегментах особенно важно ознакомиться с книгой перед покупкой.
Карантинные меры и закрытие магазинов сыграли важную роль в сокращении выпуска печатной продукции, согласна консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет — лишь 21%. В регионах доля онлайн-продаж еще меньше, добавляет Шитикова.
Даже в августе, когда традиционно на книжном рынке высокий сезон, из-за того что многие магазины просто не открылись, поскольку не работали и дистрибьюторы, а также из-за страха людей перед посещением магазинов продажи книг не росли. Так, в сентябре 2020-го трафик в книжных магазинах в среднем снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оценивает Союз предприятий печатной продукции. В четвертом квартале прошлого года ситуация из-за второй волны пандемии усугубилась и продажи книг в рознице упали на 25% в целом по стране и до 30% по Москве, констатирует Шитикова.
Почему упали тиражи учебной литературы
В прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент традиционно считался наиболее динамично развивающимся. Общий тираж всех учебных и методических изданий в 2020 году снизился на 19%, до 42,5 млн экземпляров. Сильнее всего в этом сегменте сократился выпуск у издательства «Вако» — на 66%, до 3,6 млн экземпляров.
Практически все специализирующиеся на учебной литературе издательства выпускают пособия для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Но в 2020 году, как ранее сообщал РБК, школьники сократили покупку пособий для подготовки к этим экзаменам. У группы «Просвещение», в которую помимо одноименного издательства сейчас также входят «Дрофа» и «Вентана-Граф», продажи таких пособий в рознице упали на 21% в сравнении с предыдущим годом, примерно до 3 млн экземпляров. В самом издательстве падение спроса объясняли неопределенностью со сроками сдачи государственных экзаменов: некоторые школьники и их родители предполагали, что ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году отменят из-за пандемии, как это было с ОГЭ в 2020 году, и не торопились покупать такую литературу.
Кроме того, в издательствах «Дрофа» и «Вентана-Граф» падение тиражей (соответственно на 28%, до 12,6 млн экземпляров, и на 17%, до 9,7 млн экземпляров) могло быть обусловлено также исключением значительной части их продукции из федерального перечня учебников, на основе которого школы могут закупать литературу.
В конце 2019 года группа «Эксмо-АСТ» продала за 6 млрд руб. корпорацию «Российский учебник», в которую входили «Дрофа» и «Вентана-Граф». Олег Новиков тогда признавался, что продает ранее прибыльный бизнес исключительно из-за проблем, возникших после того, как утверждаемый Министерством просвещения перечень учебников изменился. Эти последствия для бизнеса станут видны только год спустя, предупреждал в 2019 году Новиков.
Учебники «Вентаны-Граф» и «Дрофы» в ноябре 2019 года все-таки вернули в федеральный перечень, но уже после того, как Новиков продал «Российский учебник». Весной 2020 года эта корпорация стала частью группы «Просвещение». В ее пресс-службе снижение тиражей издательств «Бином», «Дрофа» и «Вентана-Граф» объяснили «наличием готового ассортимента, а также изменением тиражной политики в течение года, связанной с работой книжного рынка в условиях ограничений».
Елена Счастливая между Львом Толстым и Татьяной Устиновой
В тройку самых издаваемых в России авторов по итогам 2020 года вошел Федор Достоевский. В прошлом году были выпущены различными издательствами 87 его книг общим тиражом 459,4 тыс. экземпляров. По итогам 2019 года Достоевский был на шестом месте с 445,3 тыс. экземпляров.
Самым издаваемым автором остался Стивен Кинг: суммарный тираж его книг, выпущенных в 2020 году, составил 774 тыс. экземпляров, но это все же на 329 тыс. меньше, чем в 2019 году.
В топ-20 по итогам года вошла Елена Счастливая, которая выпустила, как указывает Книжная палата, всего три книги общим тиражом 300 тыс. экземпляров. В магазине «Лабиринт» доступна информация о двух работах Счастливой: «Фотография для детей и подростков» и «Фотография для мам и пап».
Счастливая заняла 11-ю строчку в топ-20 самых издаваемых авторов, опередив Татьяну Устинову (296 тыс. экземпляров), но уступив Льву Толстому (326 тыс.).