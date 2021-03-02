В России за год выпустили почти на 20% меньше книг

В 2020 году было напечатано на 83,7 млн меньше экземпляров книг и брошюр, чем годом ранее. Сами издатели падение тиражей связывают с вызванным пандемией режимом самоизоляции и снизившимся из-за этого трафиком в книжных магазинах

В прошлом году общий тираж всех выпущенных книг и брошюр, как следует из данных Российской книжной палаты, снизился на 19%: с 435,1 млн экземпляров в 2019-м до 351,4 млн экземпляров.

Наихудшую динамику по снижению тиражей показал сегмент религиозной печатной продукции — на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. На 21%, до 42,6 млн экземпляров, сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18%, до 78,1 млн экземпляров, — изданий для детей и юношества; на 11%, до 6,7 млн экземпляров, — научной литературы.

Увеличить общий тираж выпущенной продукции смогли только два из десяти крупнейших по этому показателю издательства, причем оба они выпускают книги для детей, в частности раскраски: «Симбат» (при этом основной профиль компании — производство игрушек) отпечатал более 11,2 млн экземпляров, что на 15% больше, чем годом ранее, издательский дом «Лев» — 9,5 млн (прирост на 1%).

Падение тиражей связано с периодом карантина и последующим за этим снижением трафика в книжной рознице, указывает президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Книжная палата приводит данные отдельно по «Эксмо» и АСТ: у первого издательства падение составило 24%, до 36,7 млн экземпляров, у второго — на 22%, до 33 млн. Но в самой группе с этими цифрами не согласны. В целом по группе, по словам Новикова, падение тиражей не превысило 20%. Книжная палата не учитывает допечатанные тиражи, полагает президент «Эксмо-АСТ».