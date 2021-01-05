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Какие книги помогали россиянам пережить самоизоляцию

Сравнивая 2020-й с книгой, россияне чаще всего вспоминали антиутопию «1984» Оруэлла. РБК опросил издательства и электронные библиотеки, чтобы узнать, к каким произведениям в этот нелегкий год люди обращались чаще всего
Фото: Jens Buttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Buttner / DPA / ТАСС

Период самоизоляции, как отмечают главные издательские группы, с закрытыми магазинами и переносом главных книжных выставок существенно снизил продажи, а также сократил количество новинок. Ожил рынок лишь к концу года, когда трафик в книжных хоть и не приблизился к докарантинным показателям, но все же частично восстановился. Благоприятной ситуация оказалась для онлайн-сервисов. Период самоизоляции помог нарастить им число пользователей, как отмечают все крупные компании.

Россияне назвали «1984» самой подходящей для характеристики года книгой
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Фото:litres.ru

Жанровые предпочтения россиян в 2020 году, по данным издательств и онлайн-библиотек, кардинально не изменились. Традиционно высок был спрос на фантастику и фэнтези, а также классическую литературу. Из новых тенденций можно выделить повышенный интерес к детективам и триллерам, а также детской литературе (особенно во время весеннего локдауна).

Что печатали

В «Азбуке-Аттикус» отметили высокий интерес к классической литературе, а также к авторам и произведениям, которые держатся в бестселлерах не один год: Джоан Роулинг и ее цикл про Гарри Поттера, «Шантарам» Грегори Робертса, книги Евгения Гришковца, Нассима Талеба, Ю Несбё, Джоджо Мойес, Сесилии Ахерн, Кевина Квана.

Из новинок издательства, выпущенных в 2020 году, бестселлерами оказались книги с показателями от 18 тыс. до 26 тыс. проданных экземпляров.

Топ-5 новинок в художественной литературе (изд. «Азбука-Аттикус»)

  1. Ю Несбё. «Королевство» (25,7 тыс. экземпляров).
  2. Сесилия Ахерн. Postscript (24,6 тыс.).
  3. Жан-Кристоф Гранже. «Последняя охота» (23,5 тыс.).
  4. Кевин Кван. «Безумно богатая китайская девушка» (20,9 тыс.).
  5. Дженни Колган. «Книжный магазинчик счастья» (18,3 тыс.).
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Среди литературы нон-фикшн в издательстве назвали два бестселлера: «Опережая некролог» Александра Ширвиндта (продано 19 188 экземпляров) и «Водка как нечто большее» Евгения Гришковца (13 167).

«Безусловно, большим вниманием пользуются детские развивающие книги и классика детской литературы. Книга «Ответственный ребенок» Веры Полозковой остается популярной», — отмечают в издательстве.

У издательской группы «Эксмо-АСТ» продажи были значительно выше. Но если сравнивать с 2019 годом, количество реализованных книг сократились примерно на 20%.

Топ-10 новинок в художественной литературе (изд. «Эксмо-АСТ»)

  1. Майк Омер. «Внутри убийцы» (132 тыс. экземпляров).
  2. Виктор Пелевин. «Непобедимое солнце» (116 тыс.).
  3. Дина Рубина. «Наполеонов обоз. Книга 3: Ангельский рожок» (94 тыс.).
  4. Александра Маринина. «Безупречная репутация» (91 тыс.).
  5. Татьяна Устинова. «Серьга Артемиды» (87 тыс.).
  6. Борис Акунин. «Просто Маса» (80 тыс.).
  7. Екатерина Вильмонт. «Птицы его жизни» (70 тыс.).
  8. Татьяна Устинова. «Пояс Ориона» (66 тыс.).
  9. Стивен Кинг. «Институт» (57 тыс.).
  10. Джон Маррс. «Единственный» (50,7 тыс.).

В топ-10 нон-фикшн попали новинки с ответами на самые разнообразные запросы читателей — от женского здоровья до самосовершенствования, от поисков счастья до обучения стойкости.

Топ-10 новинок в жанре нон-фикшн (изд. «Эксмо-АСТ»)

  1. Джен Синсеро. «НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты» (95 тыс. экземпляров).
  2. Ольга Белоконь. «Я — женщина. Все о женском здоровье, контрацепции, гормонах и многом другом» (75,8 тыс.).
  3. Джен Синсеро. «НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться, пора становиться богатым» (50 тыс.).
  4. Наталья Краснова. «1000 и 1 ночь без секса. Черная книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом» (44,7 тыс.).
  5. Мэй Маск. «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» (39 тыс.).
  6. Ника Набокова. «А тому ли я дала? Когда хотелось счастья, а получилось как всегда» (32 тыс.).
  7. Ольга Белоконь. «Я беременна, что делать?» (31,9 тыс.).
  8. Йаэль Адлер. «Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» (30 тыс.).
  9. Сергей Шойгу. «Про вчера» (26,7 тыс.).
  10. Оскар Хартманн. «Просто делай! Делай просто!» (25 тыс.).

За чем шли в электронные библиотеки

Сервис аудиокниг Storytel отмечает, что самыми популярными жанрами в 2020 году, как и в прошлом, остались фантастика и фэнтези. Также россияне активно слушали детективы (прослушивание увеличилось на 30%) и литературу по психологии и саморазвитию.

В первую пятерку по жанрам вошла классическая литература.

Самые популярные классические произведения (Storytel)

  1. Джордж Оруэлл. «1984».
  2. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».
  3. Александр Дюма. «Граф Монте-Кристо».
  4. Харпер Ли. «Убить пересмешника».
  5. Владимир Набоков. «Лолита».
  6. Рэй Бредбери. «451 градус по Фаренгейту».
  7. Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» и «Триумфальная арка».
  8. Лев Толстой. «Война и мир».

Пандемия и самоизоляция изменили запросы на такие жанры, как триллер и детектив. «И если детективы показали резкий рост в период весенней самоизоляции, то популярность триллеров стабильно увеличивалась в течение всего года», — прокомментировала РБК Дарья Анжело, медиадиректор Storytel.

Также обращает на себя внимание жанр «Детская литература». В 2019-м спрос на аудиокниги для детей был небольшой — эти книги даже не входили в топ-10. В 2020-м жанр оказался на седьмом месте. Особенно количество прослушиваний детской литературы увеличилось в период весенней самоизоляции и осенью, после введения дистанционного обучения.

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Фото:пресс-служба

Самая популярная аудиокнига в России четвертый год подряд — 17-часовой нон-фикшн «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. Второе место по количеству прослушиваний в 2020-м заняла книга «Город женщин» Элизабет Гилберт.

Из новинок 2020 года на первом месте по популярности аудиосериал Бориса Акунина «Просто Маса». Надо отметить также, что в уходящем году впервые российский писатель вышел в международный топ-30 Storytel среди самых прослушиваемых авторов во всем мире.

На втором месте по популярности среди новинок — продолжение исторического детективного триллера шведского писателя Никласа Натт-о-Дага «1794». На третьем месте — еще один исторический триллер, вышедший на русском языке в начале 2020 года, — «Аспект дьявола» Крейга Рассела. На четвертом месте по популярности среди новинок — психологический детектив «Сломанные девочки» Симоны Сент-Джеймс. И замыкает пятерку самых прослушиваемых новинок один из самых обсуждаемых во всем мире остросюжетных романов 2020 года — «Американская грязь» Дженин Камминс.

Поделился с РБК результатами книжного года и крупнейший онлайн-сервис в России и СНГ «ЛитРес» (продает книги как для чтения, так и для прослушивания). Первенство (более 40 тыс. покупок) завоевала книга независимого автора Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально», второе место — у аудиокниги Джона Кехо «Подсознание может все», которая в прошлом году возглавляла топ сервиса. В пятерку также вошли детектив Александры Марининой «Безупречная репутация», роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и произведение в жанре практической психологии Гэри Чепмена «Пять языков любви».

Топ новинок 2020 года («ЛитРес»)

  1. Александра Маринина. «Безупречная репутация».
  2. Виктор Пелевин. «Непобедимое солнце».
  3. Виктор Пелевин «Непобедимое солнце» (аудиокнига).
  4. Борис Акунин. «Просто Маса» (аудиокнига).
  5. Джо Диспенза. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (аудиокнига).

Среди классической литературы в 2020 году пользователи сайта и приложений «ЛитРес» чаще всего выбирали Льва Толстого («Война и мир», аудиокнига), Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»), Эрнеста Хемингуэя («Старик и море», аудиокнига), Федора Достоевского («Идиот», аудиокнига) и Теодора Драйзера («Финансист», аудиокнига).

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В 2020 году в крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook, который входит в группу компаний «ЛитРес», наибольшей популярностью пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории, а также классическая литература. Самые популярные авторы — Стивен Кинг, последняя книга которого в ноябре вышла в сервисе эксклюзивно, Борис Акунин и Джен Синсеро.

Главной в 2020 году на MyBook стала книга «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона в аудиоформате.

Топ-5 новинок 2020 года (MyBook)

  1. Марк Мэнсон. «Мужские правила».
  2. Салли Руни. «Нормальные люди».
  3. Эмили Нагоски. «Как хочет женщина. Практическое руководство по науке секса».
  4. Марти Кляйн. «Сексуальный интеллект».
  5. Стивен Кинг. «Будет кровь».

Лидеры читательского рейтинга, составленного сервисом Bookmate, попадали в топы и других сервисов, в том числе Storytel и «ЛитРес». Среди новинок 2020 года в лидерах оказались «Просто Маса» Борис Акунина, «Лисья нора» Норы Сакавич, «Дни нашей жизни» Микиты Франко.

При этом на Bookmate отмечают смещение интереса читателей в сторону книг по саморазвитию и научно-популярной литературы.

Топ-10 книг 2020 года (Bookmate)

  1. Марк Мэнсон. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо».
  2. Джен Синсеро. «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».
  3. Борис Акунин. «Просто Маса».
  4. Александра Шадрина, Светлана Лукьянова. «Маленькая книга историй о женской сексуальности».
  5. Нора Сакавич. «Лисья нора».
  6. Юваль Ной Харари. «Sapiens. Краткая история человечества».
  7. Анна Тодд. «После».
  8. Андре Асиман. «Назови меня своим именем».
  9. Андре Асиман. «Найди меня».
  10. Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль. «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть».

Книга ушла с полки магазина в Сеть

Из-за пандемии на книжном рынке произошло перераспределение продаж между офлайном и онлайном в пользу последнего. Эту тенденцию, отвечая на вопросы РБК, подтвердили в группе «Азбука-Аттикус». Но несмотря на сложности, в издательстве по итогам всего года отметили даже «некоторый рост по сравнению с 2019-м».

Екатерина Кожанова, директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо-АСТ», сообщила РБК, что основные потери рынка связаны с периодом карантина и долгим восстановлением трафика покупателей после открытия магазинов. «По итогам года мы ожидаем, что объем книжного коммерческого рынка снизится на 15% в деньгах и на 20% в экземплярах. Восстановление книжного рынка займет не менее трех лет», — сказала Кожанова.

PR-менеджер издательства «Манн, Иванов и Фарбер» Вера Трахимович поделилась с РБК следующими итогами года: «В целом на время карантина тиражи сокращались до 50%, а средний тираж по итогам года — примерно на 20%. Количество новинок по сравнению с прошлым годом сократилось на 31%».

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Электронные библиотеки, напротив, сообщают о возросшем интересе пользователей к онлайн-чтению и аудиокнигам.

Сервис Bookmate отмечает, что пик востребованности пришелся на апрель и май. А общий итог по 2020 году — рост на 30% по количеству читателей и денег.

Стриминговый сервис аудиокниг Storytel сообщил, что количество их подписчиков стабильно растет и ситуация в 2020-м не изменилась. В начале весенней самоизоляции, в апреле, тут также был всплеск прослушиваний. «Если говорить про количество подписчиков, то по итогам третьего квартала в Storytel по всему миру — около 1,5 млн пользователей (что больше на 34% в сравнении с результатами третьего квартала 2019 года)», — привела в беседе с РБК цифры Дарья Анжело, медиадиректор Storytel.

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес», рассказал РБК, что начавшийся в период самоизоляции прирост аудитории продолжился и после снятия жестких ограничений. «В период самоизоляции трафик сайта превысил 71 млн пользователей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Анурьев.

Сервис по подписке MyBook также показывал стабильный рост в 2020 году: число новых пользователей с января по декабрь выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сергей Анурьев, говоря непосредственно о периоде самоизоляции, отметил, что на MyBook «количество пользователей в апреле выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

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