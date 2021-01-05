Какие книги помогали россиянам пережить самоизоляцию

Из новинок издательства, выпущенных в 2020 году, бестселлерами оказались книги с показателями от 18 тыс. до 26 тыс. проданных экземпляров.
Топ-5 новинок в художественной литературе (изд. «Азбука-Аттикус»)
- Ю Несбё. «Королевство» (25,7 тыс. экземпляров).
- Сесилия Ахерн. Postscript (24,6 тыс.).
- Жан-Кристоф Гранже. «Последняя охота» (23,5 тыс.).
- Кевин Кван. «Безумно богатая китайская девушка» (20,9 тыс.).
- Дженни Колган. «Книжный магазинчик счастья» (18,3 тыс.).
Среди литературы нон-фикшн в издательстве назвали два бестселлера: «Опережая некролог» Александра Ширвиндта (продано 19 188 экземпляров) и «Водка как нечто большее» Евгения Гришковца (13 167).
«Безусловно, большим вниманием пользуются детские развивающие книги и классика детской литературы. Книга «Ответственный ребенок» Веры Полозковой остается популярной», — отмечают в издательстве.
У издательской группы «Эксмо-АСТ» продажи были значительно выше. Но если сравнивать с 2019 годом, количество реализованных книг сократились примерно на 20%.
Топ-10 новинок в художественной литературе (изд. «Эксмо-АСТ»)
- Майк Омер. «Внутри убийцы» (132 тыс. экземпляров).
- Виктор Пелевин. «Непобедимое солнце» (116 тыс.).
- Дина Рубина. «Наполеонов обоз. Книга 3: Ангельский рожок» (94 тыс.).
- Александра Маринина. «Безупречная репутация» (91 тыс.).
- Татьяна Устинова. «Серьга Артемиды» (87 тыс.).
- Борис Акунин. «Просто Маса» (80 тыс.).
- Екатерина Вильмонт. «Птицы его жизни» (70 тыс.).
- Татьяна Устинова. «Пояс Ориона» (66 тыс.).
- Стивен Кинг. «Институт» (57 тыс.).
- Джон Маррс. «Единственный» (50,7 тыс.).
В топ-10 нон-фикшн попали новинки с ответами на самые разнообразные запросы читателей — от женского здоровья до самосовершенствования, от поисков счастья до обучения стойкости.
Топ-10 новинок в жанре нон-фикшн (изд. «Эксмо-АСТ»)
- Джен Синсеро. «НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты» (95 тыс. экземпляров).
- Ольга Белоконь. «Я — женщина. Все о женском здоровье, контрацепции, гормонах и многом другом» (75,8 тыс.).
- Джен Синсеро. «НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться, пора становиться богатым» (50 тыс.).
- Наталья Краснова. «1000 и 1 ночь без секса. Черная книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом» (44,7 тыс.).
- Мэй Маск. «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» (39 тыс.).
- Ника Набокова. «А тому ли я дала? Когда хотелось счастья, а получилось как всегда» (32 тыс.).
- Ольга Белоконь. «Я беременна, что делать?» (31,9 тыс.).
- Йаэль Адлер. «Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» (30 тыс.).
- Сергей Шойгу. «Про вчера» (26,7 тыс.).
- Оскар Хартманн. «Просто делай! Делай просто!» (25 тыс.).
За чем шли в электронные библиотеки
Сервис аудиокниг Storytel отмечает, что самыми популярными жанрами в 2020 году, как и в прошлом, остались фантастика и фэнтези. Также россияне активно слушали детективы (прослушивание увеличилось на 30%) и литературу по психологии и саморазвитию.
В первую пятерку по жанрам вошла классическая литература.
Самые популярные классические произведения (Storytel)
- Джордж Оруэлл. «1984».
- Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».
- Александр Дюма. «Граф Монте-Кристо».
- Харпер Ли. «Убить пересмешника».
- Владимир Набоков. «Лолита».
- Рэй Бредбери. «451 градус по Фаренгейту».
- Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» и «Триумфальная арка».
- Лев Толстой. «Война и мир».
Пандемия и самоизоляция изменили запросы на такие жанры, как триллер и детектив. «И если детективы показали резкий рост в период весенней самоизоляции, то популярность триллеров стабильно увеличивалась в течение всего года», — прокомментировала РБК Дарья Анжело, медиадиректор Storytel.
Также обращает на себя внимание жанр «Детская литература». В 2019-м спрос на аудиокниги для детей был небольшой — эти книги даже не входили в топ-10. В 2020-м жанр оказался на седьмом месте. Особенно количество прослушиваний детской литературы увеличилось в период весенней самоизоляции и осенью, после введения дистанционного обучения.
Самая популярная аудиокнига в России четвертый год подряд — 17-часовой нон-фикшн «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. Второе место по количеству прослушиваний в 2020-м заняла книга «Город женщин» Элизабет Гилберт.
Из новинок 2020 года на первом месте по популярности аудиосериал Бориса Акунина «Просто Маса». Надо отметить также, что в уходящем году впервые российский писатель вышел в международный топ-30 Storytel среди самых прослушиваемых авторов во всем мире.
На втором месте по популярности среди новинок — продолжение исторического детективного триллера шведского писателя Никласа Натт-о-Дага «1794». На третьем месте — еще один исторический триллер, вышедший на русском языке в начале 2020 года, — «Аспект дьявола» Крейга Рассела. На четвертом месте по популярности среди новинок — психологический детектив «Сломанные девочки» Симоны Сент-Джеймс. И замыкает пятерку самых прослушиваемых новинок один из самых обсуждаемых во всем мире остросюжетных романов 2020 года — «Американская грязь» Дженин Камминс.
Поделился с РБК результатами книжного года и крупнейший онлайн-сервис в России и СНГ «ЛитРес» (продает книги как для чтения, так и для прослушивания). Первенство (более 40 тыс. покупок) завоевала книга независимого автора Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально», второе место — у аудиокниги Джона Кехо «Подсознание может все», которая в прошлом году возглавляла топ сервиса. В пятерку также вошли детектив Александры Марининой «Безупречная репутация», роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и произведение в жанре практической психологии Гэри Чепмена «Пять языков любви».
Топ новинок 2020 года («ЛитРес»)
- Александра Маринина. «Безупречная репутация».
- Виктор Пелевин. «Непобедимое солнце».
- Виктор Пелевин «Непобедимое солнце» (аудиокнига).
- Борис Акунин. «Просто Маса» (аудиокнига).
- Джо Диспенза. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (аудиокнига).
Среди классической литературы в 2020 году пользователи сайта и приложений «ЛитРес» чаще всего выбирали Льва Толстого («Война и мир», аудиокнига), Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»), Эрнеста Хемингуэя («Старик и море», аудиокнига), Федора Достоевского («Идиот», аудиокнига) и Теодора Драйзера («Финансист», аудиокнига).
В 2020 году в крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook, который входит в группу компаний «ЛитРес», наибольшей популярностью пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории, а также классическая литература. Самые популярные авторы — Стивен Кинг, последняя книга которого в ноябре вышла в сервисе эксклюзивно, Борис Акунин и Джен Синсеро.
Главной в 2020 году на MyBook стала книга «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона в аудиоформате.
Топ-5 новинок 2020 года (MyBook)
- Марк Мэнсон. «Мужские правила».
- Салли Руни. «Нормальные люди».
- Эмили Нагоски. «Как хочет женщина. Практическое руководство по науке секса».
- Марти Кляйн. «Сексуальный интеллект».
- Стивен Кинг. «Будет кровь».
Лидеры читательского рейтинга, составленного сервисом Bookmate, попадали в топы и других сервисов, в том числе Storytel и «ЛитРес». Среди новинок 2020 года в лидерах оказались «Просто Маса» Борис Акунина, «Лисья нора» Норы Сакавич, «Дни нашей жизни» Микиты Франко.
При этом на Bookmate отмечают смещение интереса читателей в сторону книг по саморазвитию и научно-популярной литературы.
Топ-10 книг 2020 года (Bookmate)
- Марк Мэнсон. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо».
- Джен Синсеро. «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».
- Борис Акунин. «Просто Маса».
- Александра Шадрина, Светлана Лукьянова. «Маленькая книга историй о женской сексуальности».
- Нора Сакавич. «Лисья нора».
- Юваль Ной Харари. «Sapiens. Краткая история человечества».
- Анна Тодд. «После».
- Андре Асиман. «Назови меня своим именем».
- Андре Асиман. «Найди меня».
- Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль. «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть».
Книга ушла с полки магазина в Сеть
Из-за пандемии на книжном рынке произошло перераспределение продаж между офлайном и онлайном в пользу последнего. Эту тенденцию, отвечая на вопросы РБК, подтвердили в группе «Азбука-Аттикус». Но несмотря на сложности, в издательстве по итогам всего года отметили даже «некоторый рост по сравнению с 2019-м».
Екатерина Кожанова, директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо-АСТ», сообщила РБК, что основные потери рынка связаны с периодом карантина и долгим восстановлением трафика покупателей после открытия магазинов. «По итогам года мы ожидаем, что объем книжного коммерческого рынка снизится на 15% в деньгах и на 20% в экземплярах. Восстановление книжного рынка займет не менее трех лет», — сказала Кожанова.
PR-менеджер издательства «Манн, Иванов и Фарбер» Вера Трахимович поделилась с РБК следующими итогами года: «В целом на время карантина тиражи сокращались до 50%, а средний тираж по итогам года — примерно на 20%. Количество новинок по сравнению с прошлым годом сократилось на 31%».
Электронные библиотеки, напротив, сообщают о возросшем интересе пользователей к онлайн-чтению и аудиокнигам.
Сервис Bookmate отмечает, что пик востребованности пришелся на апрель и май. А общий итог по 2020 году — рост на 30% по количеству читателей и денег.
Стриминговый сервис аудиокниг Storytel сообщил, что количество их подписчиков стабильно растет и ситуация в 2020-м не изменилась. В начале весенней самоизоляции, в апреле, тут также был всплеск прослушиваний. «Если говорить про количество подписчиков, то по итогам третьего квартала в Storytel по всему миру — около 1,5 млн пользователей (что больше на 34% в сравнении с результатами третьего квартала 2019 года)», — привела в беседе с РБК цифры Дарья Анжело, медиадиректор Storytel.
Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес», рассказал РБК, что начавшийся в период самоизоляции прирост аудитории продолжился и после снятия жестких ограничений. «В период самоизоляции трафик сайта превысил 71 млн пользователей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Анурьев.
Сервис по подписке MyBook также показывал стабильный рост в 2020 году: число новых пользователей с января по декабрь выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сергей Анурьев, говоря непосредственно о периоде самоизоляции, отметил, что на MyBook «количество пользователей в апреле выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».