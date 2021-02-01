Подорожание морских перевозок спровоцировало повышение цен на товары

Почему росла стоимость морских перевозок

Источник РБК в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, пояснил, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. «Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров», — указал собеседник РБК.

Представитель «РЖД Логистики» добавляет, что китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что сам Китай сократил закупки товаров из США. «В итоге контейнеры, отправленные из Китая с товаром, было нечем загружать в обратном направлении, а возить их пустыми невыгодно, что вызвало острую нехватку свободного контейнерного оборудования в Азии и скопление порожних контейнеров на Западе», — говорит он. В конце года мировая экономика начала постепенно выходить из карантина, экспорт из Китая в США начал вновь расти, но из-за неготовности к этому морских перевозчиков выросла задержка отправлений судов.

Президент группы «Рускон» (входит в ГК «Дело») Сергей Березкин подтвердил, что с осени прошлого года стоимость морского фрахта на маршруте Китай — Европа/Средиземноморье выросла в несколько раз. По его словам, это вызвано совокупностью факторов: негативным эффектом из-за пандемии, разрушившей ритмичность и сбалансированность отгрузок; значительными колебаниями спроса на услуги перевозки в течение года. По словам начальника отдела стратегического маркетинга транспортной группы FESCO Максима Шишкова, первый существенный подъем ставок был в сентябре, второй — в ноябре, а в январе этого года наблюдается пик роста. Цена доставки сорокафутового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года почти в четыре раза больше, чем в январе 2020 года.

Кто пострадал

По мнению Сергея Березкина, в первую очередь проблема коснется готовой импортируемой продукции — товаров массового спроса, одежды и обуви, а также бытовой техники. По словам собеседника РБК еще из одной компании, занимающейся контейнерными перевозками, больше всего пострадали те, кто перевозил морем дешевую продукцию, например еду и сырье, поскольку рост стоимости перевозки серьезно отразился на себестоимости этой продукции.

По словам руководителя отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России (дистрибьютор ИТ-товаров и бытовой техники) Сергея Тулупова, компания ожидает рост стоимости товара из-за подорожания морского фрахта приблизительно на 5%. «Сильнее всего подорожают относительно недорогие товары — коммерческие персональные компьютеры и моноблоки, мониторы и периферия. Некоторые комплектующие тоже заметно вырастут в цене, например корпуса и блоки питания. Такие товары объемные, каждая единица занимает много места в контейнере, соответственно, их себестоимость сильнее зависит от цены доставки, чем «маленькой и дорогой» видеокарты», — рассуждает Тулупов.

«Рост тарифов [на контейнерные перевозки], конечно, скажется на стоимости некоторой продукции, которая тяжелая по весу, но не очень дорогая. Это метизы, скобянка, сезонные товары. Сейчас мы боремся за минимальное повышение розничных цен, сглаживая его за счет собственной прибыли и рассчитывая на посленовогоднее снижение тарифов на перевозку», — рассказал коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников. По его словам, производство почти всей тяжелой продукции (сухие смеси, плитка, гипсокартон, теплоизоляция и т.д.) локализовано в России, компания импортирует ручной инструмент, инженерию, электроинструмент, смесители.

По словам Максима Шишкова, на конечную стоимость товара влияет большое количество факторов и логистические затраты лишь часть из них. «Крупные клиенты, такие как производители техники, электроники, обуви и др., имеют долгосрочные логистические контракты, поэтому доля ставки фрахта в конечной стоимости таких товаров значительно ниже, чем в других, они в меньше степени подвержены колебаниям цен», — отметил он. Шишков ожидает постепенного снижения ставок фрахта после китайского Нового года (12 февраля. — РБК). «Поэтому сезонные товары, отгрузки которых начнутся во втором квартале 2021 года, будут в меньшей степени подвержены влиянию текущих высоких ставок», — считает он.

Совладелец сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент говорит, что рост стоимости логистики в их сегменте увеличивает закупочные цены на 20%, но компании важно, «чтобы это не сказалось на конечной цене». В ассортименте Hoff менее 20% импортных товаров, в основном это садовая и офисная мебель, а также товары для дома. Краткосрочное повышение закупочных цен компания намерена нивелировать за счет собственной маржи и меньшей промоактивности, однако если ситуация затянется, ретейлер будет вынужден увеличить и стоимость товаров в магазинах.

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз отказался от комментария, в Ассоциации импортеров плодоовощной продукции не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Есть ли альтернативы

По словам президента группы «Рускон», уже началось переключение импортеров с китайских поставщиков на производителей из других регионов, например из Турции, и активное использование альтернативных маршрутов перевозки — железной дороги, авиа, автоперевозок.

Гендиректор «БСХ Бытовые приборы» («дочка» СП Bosch и Siemens) Хюберт де Хаан отметил, что для их компании морские перевозки — не единственный вид транспорта в цепи поставок. «Есть локальное производство холодильников и стиральных машин с высокой степенью локализации; существенные объемы импортных поставок идут из Германии и других стран Европы автотранспортом. Так что в нашем случае прямой корреляции между удорожанием морских перевозок и динамикой цен на конечную продукцию нет», — сказал он.

Однако Андрей Тарасов констатирует, что железнодорожные перевозки также подорожали в среднем в два-три раза. «Но, к сожалению, пропускная способность железных дорог намного ниже, чем у моря. Поэтому приходится искать альтернативу. Некоторые перевозчики рассматривают сервисы автодоставки напрямую из континентального Китая, а также из портов Дальнего Востока, но это пока сложный и нестабильный вариант, несколько опасный для дорогостоящих товаров», — указал он. При этом представитель Harman (бренды Harman, JBL, AKG) говорит, что для их компании нет альтернатив морским перевозкам по стоимости и функциональности: «Ж/д-перевозки недоступны из-за ограничения транспортировки литий-ионных батареек; тарифы на авиаперевозки еще выше и также подорожали за последнее время. Мы рассчитываем на постепенное снижение тарифов на морские перевозки после китайского Нового года, но рынок уже точно не сможет стать прежним».