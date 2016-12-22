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Генштаб заявил о создании в России новой разведывательно-ударной системы
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Генштаб заявил о создании в России новой разведывательно-ударной системы
Технологии и медиа, 24 мар, 12:41
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Генштаб заявил о создании в России новой разведывательно-ударной системы
Российские специалисты работают над созданием автоматизированной разведывательно-ударной системы. Эта установка, по словам главы Генштаба, позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей
Валерий Герасимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Специалисты в Вооруженных силах России работают над созданием межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Об этом начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов заявил на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба, передает «Интерфакс».

Результатом создания этой установки, по его данным, должно стать «сокращение в 2–2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели». «При этом в 1,5–2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия», — заметил Герасимов.

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Необходимость создания подобной системы он объяснил «обеспечением оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника». Для этого, по его словам, в частности, создаются «разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры», а также «осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск».

Ранее, 1 марта, о разрабатываемом в России новом вооружении, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал президент России Владимир Путин. Именно этому тогда была посвящена большая часть речи политика. Президент, в частности, рассказал о старте «активной фазы испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой», беспилотном подводном аппарате, способном нести ядерный заряд, а также о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», «который сможет достигать скорости гиперзвука».

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Озабоченность после этого тем, что разработка в России новых вооружений может негативно сказаться на инициативах по контролю за вооружением, выразили президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители других стран Запада. Госдеп тогда, в свою очередь, ​заявил, что разрабатываемое в России новое оружие нарушает ранее подписанные страной договоры с Вашингтоном об ограничении вооружений. Однако в Москве в ответ на это заверили:​ новые ракеты и боевые установки создаются в России исключительно в целях обороны.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Оружие , Генштаб
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