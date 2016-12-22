Меркель и Трамп заявили об обеспокоенности словами Путина о новом оружии

Канцлер Германии и президент США отметили негативный эффект от слов российского лидера о разработке нового вооружения

Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность новой военной политикой Владимира Путина.

«Канцлер и президент обеспокоены недавними словами президента России Владимира Путина о разработке вооружений и их негативным влиянием на инициативы по контролю за вооружениями», — говорится в официальном сообщении на сайте правительства Германии.

Накануне, 1 марта, Путин выступил с посланием Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена новым вооружениям. Президент рассказал о старте «активной фазы испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой». По словам Путина, у новой системы «почти нет» ограничений по дальности. Также он представил ядерную энергетическую установку для крылатых ракет, которая позволяет им огибать рубежи противоракетной обороны (ПРО).

Наконец Путин рассказал о беспилотном подводном аппарате, способном нести ядерный заряд и передвигаться «на очень большой глубине», и о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», который сможет достигать скорости гиперзвука.​

Госдепартамент США счел слова Путина доказательством того, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала представитель ведомства Хизер Нойерт. Она отметила, что «было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США», но содержание послания в целом связала с приближающимися в России выборами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что новые разработки нарушают международные договоры. Он также сказал, что «никаких карт [США в презентации] использовано не было». Тем не менее в одном из фрагментов видно, как схематично изображенные ракеты направляются в стороны территории, напоминающей Флориду.