МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД разрабатывает городскую систему распознавания преступников и подозреваемых с помощью видеокамер не только по лицу, но и по голосу, радужке, а, возможно, и по походке. Запустить систему хотят до конца 2021 года

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МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. Об этом РБК сообщил Данила Николаев, гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта. Информацию о разработке системы подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский.

На данном этапе ведомство планирует провести опытно-конструкторскую работу для разработки системы, внедрить ее планируется до конца 2021 года.

Система будет разработана в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве, и технология получит финансирование из бюджета этого проекта, сообщил Овчинский, добавив, что ее тестирование станет одним из проектов «регуляторной песочницы» для развития искусственного интеллекта (ранее соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы).

Интеграция с отпечатками пальцев и ДНК

Ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков объявил о разработке ФИСБУ в октябре 2019 года в рамках выставки «Интерполитех 2019». Он говорил, что началась разработка и внедрение софта, позволяющего анализировать большой объем неструктурированных данных с помощью искусственного интеллекта. В перспективе, по его словам, «можно рассмотреть создание ПО, которое могло бы оперативно определять степень эмоционально-психического состояния проверяемых граждан».