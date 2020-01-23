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Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро

Столичный мэр заявил, что новая система позволит за доли секунды распознавать спустившихся в подземку злоумышленников, объявленных в розыск
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К 1 сентября в Московском метрополитене полностью заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Как сообщает агентство «Москва», об этом на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве заявил Сергей Собянин. По его словам, нововведение позволит за доли секунды распознавать людей, которые находятся в розыске.

Мэр особо отметил, что прошлогодний эксперимент с системой распознавания лиц показал ее эффективность. «Это другой уровень работы, принципиально другие возможности. Мы должны в ближайшее время отработать возможности этой системы», — отметил Собянин.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», в январе принадлежащая столичным властям компания «Электронная Москва» объявила тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте. Речь идет о заказе более 450 серверов и системы хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта на общую сумму ₽1,9 млрд.

Предполагается, что кроме 175 тысяч видеокамер к единому видеопространству будут также подключены домофоны в подъездах и светофоры.

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В прошлом году жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Объясняла она это опасениями, что персональная информация будет доступна третьим лицам.

Суд, однако, с доводами Поповой не согласился. В его решении было указано, что технология не позволит устанавливать личность, поскольку у Единого центра хранения данных нет биометрических данных граждан. Запись позволяет лишь сравнить изображения лица с фотографиями, которые есть в распоряжении правоохранительных органов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: распознавание лиц, Сергей Собянин
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