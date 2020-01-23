Власти Москвы ответили на иск против системы распознавания лиц
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы дал ответ на иск жительницы столицы Алены Поповой, требовавшей запретить применение технологии распознавания лиц во время митингов. В сообщении, поступившем в РБК, ведомство заявило, что использование системы не противоречит законодательству, а биометрических данных граждан в центре хранения информации нет.
«Система видеоаналитики в Москве используется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ДИТ как оператор ГИС «Единый центр хранения данных» имеет все необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации», — заявили в ДИТе. Система работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы, утверждают там.
В центре хранения данных не хранится персональной биометрии каждого гражданина, напомнили в ДИТе. «Личность гражданина устанавливают сотрудники уполномоченных органов в порядке, определенном законодательством. Таким образом, при отсутствии процесса идентификации личности видеоизображения граждан не могут считаться биометрическими персональными данными», — объяснили в ведомстве.
В четверг, 23 января, стало известно, что жительница Москвы Алена Попова и оппозиционер Владимир Милов подали иск с требованием запретить использование системы распознавания лиц на митингах. Иск они направили в Тверской суд столицы, ответчиками по нему вновь стали МВД Москвы и департамент информационных технологий. «Это второй иск в нашей общественной кампании против тотальной слежки. Этот иск касается именно факта использования камер на митингах и технологии в отношении политически несогласных с властью людей. Мы не боремся с наличием самих камер, которые просто стоят и пишут, а мы боремся с тем, что на камерах точно можно отличить, что вы — это вы, идете к конкретной точке, в конкретное время», — объясняла свою позицию Попова «МБХ Медиа». Тверской суд зарегистрировал иск, назначив судебное заседание по нему на 31 января.