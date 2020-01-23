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Власти Москвы ответили на иск против системы распознавания лиц

В московский суд поступил уже второй иск с требованием запретить систему распознавания лиц, на этот раз на митингах и общественных акциях. В мэрии считают, что использование этой системы не нарушает закона о персональных данных
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы дал ответ на иск жительницы столицы Алены Поповой, требовавшей запретить применение технологии распознавания лиц во время митингов. В сообщении, поступившем в РБК, ведомство заявило, что использование системы не противоречит законодательству, а биометрических данных граждан в центре хранения информации нет.

«Система видеоаналитики в Москве используется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ДИТ как оператор ГИС «Единый центр хранения данных» имеет все необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации», — заявили в ДИТе. Система работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы, утверждают там.

В центре хранения данных не хранится персональной биометрии каждого гражданина, напомнили в ДИТе. «Личность гражданина устанавливают сотрудники уполномоченных органов в порядке, определенном законодательством. Таким образом, при отсутствии процесса идентификации личности видеоизображения граждан не могут считаться биометрическими персональными данными», — объяснили в ведомстве.

В четверг, 23 января, стало известно, что жительница Москвы Алена Попова и оппозиционер Владимир Милов подали иск с требованием запретить использование системы распознавания лиц на митингах. Иск они направили в Тверской суд столицы, ответчиками по нему вновь стали МВД Москвы и департамент информационных технологий. «Это второй иск в нашей общественной кампании против тотальной слежки. Этот иск касается именно факта использования камер на митингах и технологии в отношении политически несогласных с властью людей. Мы не боремся с наличием самих камер, которые просто стоят и пишут, а мы боремся с тем, что на камерах точно можно отличить, что вы — это вы, идете к конкретной точке, в конкретное время», — объясняла свою позицию Попова «МБХ Медиа». Тверской суд зарегистрировал иск, назначив судебное заседание по нему на 31 января.

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В октябре 2019 года Попова уже подавала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Она объясняла свое требование тем, что подобная система является вмешательством в личную жизнь граждан и нарушает закон о хранении персональных данных. Попова полагает, что в случае утечки из базы данных, используемой в системе, персональная информация может попасть к злоумышленникам. «Мы не в курсе, у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они. Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», — говорила она.

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В ноябре суд отклонил иск Поповой. В суде посчитали, что технология распознавания лиц не позволяет установить личность человека, поскольку у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) отсутствуют биометрические данные граждан. Запись может сравниваться лишь с фотографиями из базы данных МВД, где содержатся находящиеся в розыске.

«Доводы и требования, изложенные в иске, по сути дублируются с рассмотренным ранее в Савеловском районном суде Москвы иском Поповой к тем же ответчикам. Повторно изложенные в новом иске аргументы были опровергнуты департаментом в рамках предыдущего разбирательства, что отражено в мотивированном решении Савеловского районного суда», — отметили в ДИТе.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Теги: распознавание лиц, наблюдение, иск
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