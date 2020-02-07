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Технологии и медиа ,  
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Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Законопроект о проведении пятилетнего эксперимента в ближайшее время внесут в Госдуму
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству столицы. По его словам, в ближайшие дни соответствующий законопроект в Госдуму внесут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Белых подтвердила РБК, что подобный законопроект разрабатывается, но от дальнейших комментариев отказалась. Связаться с Жуковым на момент публикации не удалось. Инициатива уже оформлена в отдельный законопроект (текст документа есть в распоряжении РБК, документ также предусматривает поправки в закон «О персональных данных»).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта». Как подчеркивают авторы законопроекта, его принятие позволит «значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», в которых целесообразно его внедрение, а также выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».

Что такое экспериментальный правовой режим

Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В так называемых «цифровых песочницах» можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. Финальную версию законопроекта о «песочницах» опубликовали осенью 2019 года, однако документ до сих пор не принят. Президент России Владимир Путин 24 января 2020 года дал поручение правительству и Госдуме обеспечить с 1 июля 2020 года реализацию механизма применения экспериментальных правовых режимов.

В чем суть эксперимента

Согласно законопроекту, начало эксперимента запланировано на 1 июля 2020 года, он должен продлиться пять лет. Эксперимент предусматривает следующее:

  • В нем смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Это должны быть юрлица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и участвующие в разработке или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг, сделанных на его основе;
  • Мэрия Москвы сможет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта. Какими они будут, в законопроекте не уточняется. Лишь указано, что мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. При этом оговаривается, что обезличенные персональные данные, полученные в ходе эксперимента, нельзя передавать лицам, не являющимся его участниками. Кроме того, эти данные должны храниться на территории Москвы;
  • За стратегию и механизмы реализации экспериментального правового режима будет отвечать Координационный совет, положение о котором принимается Москвой по согласованию с правительством;
  • По результатам проведения эксперимента совет должен подготовить и представить правительству «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство.

Источник РБК пояснил, что цель эксперимента — кардинально упростить условия для компаний — разработчиков искусственного интеллекта и «установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе». «Искусственный интеллект легко работает с огромными массивами данных, в том числе помогая принимать решения и освобождая людей от рутинных задач. При этом многие аспекты применения технологии законодательно не урегулированы», — указывает источник РБК. Учитывая, что искусственный интеллект способен к самообучению и делает это быстрее, чем человек, скорость появления новых цифровых решений будет только увеличиваться. «В будущем мы обязательно столкнемся с необходимостью правового регулирования искусственного интеллекта, и если сейчас не начать работу в этом направлении, мы можем отстать от таких стран, как Китай, США или Япония», — резюмирует источник РБК, близкий к правительству Москвы.

Москва выбрана для проведения эксперимента как «лидер по внедрению высоких технологий в России», поясняет собеседник РБК. Он отмечает, что внедрение искусственного интеллекта происходит во многих сферах: с его помощью в столице уже тестировали возможность выявления рака легких у пациентов, предполагается, что в дальнейшем искусственный интеллект будет помогать анализировать дорожную обстановку и регулировать светофоры, управлять городским освещением и др.

Кто будет участвовать в проекте

По словам источника РБК, тестирование позволит бизнесу и программистам понять, какие разработки возможны и какие требования предъявляет к ним государство. Он отметил, что интерес к участию в эксперименте ранее проявили «Лаборатория Касперского», «Яндекс», резиденты «Сколково» и другие компании.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что компания поддерживает введение специальных режимов в Москве, поскольку это необходимое условие для развития таких сервисов, как беспилотные автомобили. «Важно, чтобы создаваемый режим был прозрачным, эффективным и позволял тестировать новые технологии в реальных условиях. Мы, как и другие участники рынка, внесли предложения при разработке проекта на основании наших знаний и опыта», — заявил представитель «Яндекса».

По словам директора департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергея Израйлита, ему показывали одну из предыдущих версий законопроекта, однако текущую редакцию (Израйлит ознакомился с ней по просьбе РБК) он ранее не видел. Израйлит отметил, что поддерживает инициативу, поскольку видит значительный интерес со стороны бизнеса, однако уверен, что документ «ждет нелегкая судьба в связи с юридическими трудностями». «Во-первых, авторы используют понятие «обезличенные персональные данные». Оно было в нашей устаревшей версии соответствующего законопроекта и уже получило отрицательное заключение от государственно-правового управления президента. Во-вторых, у обезличенных данных нет территориального признака, поэтому странно выглядит идея, когда власти Москвы принимают решения о мерах по защите персональных данных при взаимодействии двух крупных московских компаний в отношении своих клиентов, например, в Екатеринбурге», — объяснил Израйлит.

РБК направил запрос в «Лабораторию Касперского», а также в МТС, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Представитель Сбербанка (у банка есть аналогичные разработки) отказался от комментариев.

Что россияне знают про искусственный интеллект

О технологии искусственного интеллекта знает большинство россиян, однако понимают ее суть меньше трети, следовало из недавнего опроса ВЦИОМ и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России. При этом 12% респондентов относятся к искусственного интеллекту с недоверием, опасаясь непредсказуемых последствий. С пессимизмом к технологии относятся и представители бизнеса: 43% опрошенных компаний не используют в своей работе искусственный интеллект и не планируют это делать в ближайшее время, поскольку не испытывают в нем потребности или не имеют достаточно знаний о нем.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова, Петр Канаев
Теги: «Сколково», искусственный интеллект, Госдума, мэрия Москвы
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