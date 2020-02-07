Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Законопроект о проведении пятилетнего эксперимента в ближайшее время внесут в Госдуму

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству столицы. По его словам, в ближайшие дни соответствующий законопроект в Госдуму внесут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Белых подтвердила РБК, что подобный законопроект разрабатывается, но от дальнейших комментариев отказалась. Связаться с Жуковым на момент публикации не удалось. Инициатива уже оформлена в отдельный законопроект (текст документа есть в распоряжении РБК, документ также предусматривает поправки в закон «О персональных данных»).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта». Как подчеркивают авторы законопроекта, его принятие позволит «значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», в которых целесообразно его внедрение, а также выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».