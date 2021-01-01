Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla

По словам Маска, «в мрачные дни» он предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку компании Tesla, но тот отказался от встречи. В 2020 году акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Маска выросло на $110 млрд

Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / AP)

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки производителя электромобилей. Об этом он написал в Twitter.

«В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.

Так Маск прокомментировал информацию о том, что Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль. Об этом 21 декабря сообщил Reuters. Источники агентства заявили, что сейчас Apple сосредоточилась на разработке аккумулятора собственной конструкции, который представляет собой большую одноэлементную батарею. Собеседники не уточнили, о каком типе автомобиля (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь. Начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025 года, сообщило агентство.