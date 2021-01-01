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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla

По словам Маска, «в мрачные дни» он предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку компании Tesla, но тот отказался от встречи. В 2020 году акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Маска выросло на $110 млрд
Apple AAPL $130,94 -0,58% Купить
Tesla TSLA $643,52 +0,91% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / AP)

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность покупки производителя электромобилей. Об этом он написал в Twitter.

«В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.

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Технологии и медиа
Илон Маск

Так Маск прокомментировал информацию о том, что Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль. Об этом 21 декабря сообщил Reuters. Источники агентства заявили, что сейчас Apple сосредоточилась на разработке аккумулятора собственной конструкции, который представляет собой большую одноэлементную батарею. Собеседники не уточнили, о каком типе автомобиля (электромобиль или обычный, с двигателем внутреннего сгорания) идет речь. Начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025 года, сообщило агентство.

Акции Tesla достигли нового максимума
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году. Первоначально Tesla не справлялась с объемами производства и обслуживанием заказов. В апреле 2018-го капитализация компании упала на четверть, после чего ей пришлось принять экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, однако продолжала наращивать выпуск автомобилей. Впервые компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года. Сейчас капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд. В течение 2020 года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на $110 млрд, до $137 млрд. Это позволило ему войти в тройку богатейших людей мира.

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Автор
Михаил Юшков
Илон Маск Tesla Тим Кук Apple
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