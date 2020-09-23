Технологии и медиа , 23 сен, 06:13
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Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль Tesla
Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.
По его оценке, машина будет стоить $25 тыс. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, стартует от $37 990. Самый дорогой, Model X, обойдется в $79 990 и более.
Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $25 тыс.», — сказал он.
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