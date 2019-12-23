Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

Органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети связи на территории России, сообщила Минкомсвязь по итогам киберучений

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, были проработаны несколько сценариев. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов по итогам учений, передает корреспондент РБК. Первый — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата их трафика и SMS, раскрытия сведений об их месте нахождения. Во втором исследовались риски и уязвимости «умных» устройств, в том числе при использовании на объектах критической информационной структуры, к которой относятся сети связи энергетических, транспортных, финансовых и ряда других компаний.

По словам Соколова, сценарии реализовывались в течение нескольких дней в Москве, Ростове, Владимире и еще ряде городов страны.

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Как ранее сообщали представители Минкомсвязи, запланированные на конец этого года учения носят исследовательский характер, будут проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах и не скажутся на обычных пользователях интернета.

Проводить подобные учения хотя бы раз в год предписывает закон о «суверенном Рунете», который вступил в силу 1 ноября. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. С помощью этого оборудования ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика, если появится угроза целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета. Кроме того, это же оборудование будет фильтровать весь трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.