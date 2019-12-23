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Технологии и медиа ,  
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Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
Органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети связи на территории России, сообщила Минкомсвязь по итогам киберучений
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, были проработаны несколько сценариев. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов по итогам учений, передает корреспондент РБК. Первый — по обеспечению безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата их трафика и SMS, раскрытия сведений об их месте нахождения. Во втором исследовались риски и уязвимости «умных» устройств, в том числе при использовании на объектах критической информационной структуры, к которой относятся сети связи энергетических, транспортных, финансовых и ряда других компаний.

По словам Соколова, сценарии реализовывались в течение нескольких дней в Москве, Ростове, Владимире и еще ряде городов страны.

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Как ранее сообщали представители Минкомсвязи, запланированные на конец этого года учения носят исследовательский характер, будут проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах и не скажутся на обычных пользователях интернета.

Проводить подобные учения хотя бы раз в год предписывает закон о «суверенном Рунете», который вступил в силу 1 ноября. По нему все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. С помощью этого оборудования ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика, если появится угроза целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета. Кроме того, это же оборудование будет фильтровать весь трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Пока оборудование для фильтрации трафика и управления его маршрутизацией в случае появления угроз не установлено на сетях операторов и проходит тестирование в Уральском федеральном округе. В пилоте принимают участие все крупнейшие операторы региона: «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»), рассказывали ранее источники РБК. Тестируется оборудование «РДП.РУ».

В национальной программе «Цифровая экономика» говорилось, что расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования. Однако конечный размер затрат будет зависеть от того, сколько комплексов оборудования необходимо будет закупить, а это, в свою очередь, станет понятно по итогам тестирования на Урале, рассказывал РБК ранее источник, близкий к одному из участников рынка. Завершить тестирование планируется к концу года.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Минкомсвязь, Рунет, операторы связи, киберугрозы
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