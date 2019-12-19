Путин разъяснил понятия суверенного и свободного интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что понятия суверенного и свободного интернета не противоречат друг другу. Об этом он сообщил во время большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1».

По его словам, целью закона о «суверенном Рунете» является недопущение негативных последствий возможного отключения мировой сети, которая управляется в основном из-за границы. Президент отметил, что суверенитет заключается в том, чтобы у России были свои ресурсы, и в нем нет никаких ограничений.

«Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — сказал Путин.

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