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Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»
Учения будут регулярными, власти будут проверять целостность и устойчивость Рунета к внешним угрозам не реже раза в год. Обычные пользователи тестирования не заметят, уверяют в ведомстве

Учения по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России в масштабах всей страны будут проведены 23 декабря. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи, поступившем в РБК.

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер. Учения будут регулярными. «На них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи» — сказано в сообщении.

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«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — добавили в министерстве.

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Закон о суверенном Рунете обязывает операторов связи обеспечивать установку в своей сети специальных технических средств противодействия угрозам целостности функционирования интернета в России. Суть закона в том, что в случае возникновения таких угроз извне Роскомнадзор начнет управлять маршрутизацией трафика через свое оборудование. Кроме того, оборудование Роскомнадзора, внедряемое в сети, также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Документ также обязывает владельцев сетей связи, интернет-компаний и других игроков рынка принимать участие в учениях, которые будут проводиться не реже раза в год. Еще одна мера, прописанная в законе, обязывает к 1 января 2021 года создать национальную систему доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Документ был подписан президентом 1 мая и вступил в силу 1 ноября.

Авторы: Мария Бондаренко, Анастасия Скрынникова
Теги: Рунет, Минкомсвязи
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