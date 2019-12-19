Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

Учения будут регулярными, власти будут проверять целостность и устойчивость Рунета к внешним угрозам не реже раза в год. Обычные пользователи тестирования не заметят, уверяют в ведомстве

Учения по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России в масштабах всей страны будут проведены 23 декабря. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи, поступившем в РБК.

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер. Учения будут регулярными. «На них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи» — сказано в сообщении.

«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — добавили в министерстве.