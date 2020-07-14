Музыкальный сервис Spotify объявил о запуске в России

После нескольких неудачных попыток шведский стриминговый сервис Spotify объявил о начале работы в России. По прогнозу экспертов, аудитория подобных сервисов продолжит расти, но на рынке уже присутствуют несколько конкурентов

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что с 15 июля станет доступным для российских пользователей. Одновременно Spotify запускается еще в 12 странах — Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. Таким образом, география сервиса расширится до 92 стран. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В России подписка на полный пакет услуг Spotify Premium будет стоить 169 руб. в месяц, а семейный доступ обойдется в 269 руб. в месяц. Подписка для студентов доступна по цене 85 руб. в месяц. Также появится новый тариф Spotify Premium для двоих (219 руб. в месяц). Он предлагает автоматически обновляемый плейлист, в котором сочетаются подходящие для обоих слушателей треки.

«По данным IFOI (Международной федерации производителей фонограмм. — РБК), Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. <...> Наша команда в России тесно сотрудничает с артистами, лейблами и участниками музыкальной индустрии, чтобы предложить российским пользователям первоклассный сервис», — приводятся в сообщении слова гендиректора Spotify в России Ильи Алексеева.