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Технологии и медиа ,  
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Музыкальный сервис Spotify объявил о запуске в России

После нескольких неудачных попыток шведский стриминговый сервис Spotify объявил о начале работы в России. По прогнозу экспертов, аудитория подобных сервисов продолжит расти, но на рынке уже присутствуют несколько конкурентов
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что с 15 июля станет доступным для российских пользователей. Одновременно Spotify запускается еще в 12 странах — Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. Таким образом, география сервиса расширится до 92 стран. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

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Фото: artists.spotify.com

В России подписка на полный пакет услуг Spotify Premium будет стоить 169 руб. в месяц, а семейный доступ обойдется в 269 руб. в месяц. Подписка для студентов доступна по цене 85 руб. в месяц. Также появится новый тариф Spotify Premium для двоих (219 руб. в месяц). Он предлагает автоматически обновляемый плейлист, в котором сочетаются подходящие для обоих слушателей треки.

«По данным IFOI (Международной федерации производителей фонограмм. — РБК), Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. <...> Наша команда в России тесно сотрудничает с артистами, лейблами и участниками музыкальной индустрии, чтобы предложить российским пользователям первоклассный сервис», — приводятся в сообщении слова гендиректора Spotify в России Ильи Алексеева.

Как Spotify выходил в России

Шведский музыкальный сервис Spotify был запущен в 2008 году. Он позволяет легально прослушивать более 50 млн музыкальных композиций за ежемесячную плату. Весной 2018 года компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, текущая капитализация компании составляет $48,5 млрд.

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Технологии и медиа
Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

В январе 2014 года компания зарегистрировала в России ООО «Спотифай» и планировала начать работать в стране осенью того же года. Однако запуск перенесли на начало 2015 года, так как Spotify не смогла договориться о партнерстве с МТС, при поддержке которого планировала работать в России. Но и в 2015-м запуск не состоялся. Информация о выходе Spotify на российский рынок снова появилась весной 2019 года. По словам источников РБК, сервис рассчитывал запуститься летом 2019 года, но в итоге запуск перенесли.

Представитель Spotify не уточнил, какое количество пользователей и какую выручку сервис рассчитывает получить в России. Он лишь сообщил, что в местном офисе сформирована команда, которая создала около 100 эксклюзивных плейлистов специально для этого рынка и будет регулярно их обновлять. На вопрос РБК, планирует ли Spotify хранить данные российских пользователей на территории России и другие требования местного законодательства, представитель компании заверил, что они соблюдают законодательство каждой страны, где присутствует сервис.

По прогнозу Statista, в 2020 году объем рынка музыкального стриминга в России достигнет $231 млн, а к 2024 году должен вырасти до $271 млн. Количество пользователей стриминговых музыкальных сервисов по итогам года должно достичь 9,8 млн.

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Технологии и медиа
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

В России уже существуют легальные стриминговые сервисы — BOOM от Mail.ru Group, «Яндекс.Музыка», а также Apple Music и Google Play Music, напомнил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Мне кажется, принципиально Spotify ничем не отличается от этих сервисов. Учитывая, что Spotify не имеет своей площадки, как Apple Music, а также своей экосистемы, как «Яндекс», ему будет сложно себя позиционировать в России либо придется потратить значительный бюджет на продвижение», — указал Бырдин. В то же время музыкальные стриминговые сервисы в последние годы развиваются стремительно, число их пользователей может вырасти и до 20 млн человек, считает Бырдин.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Spotify, музыкальные сервисы, музыкальная индустрия, стриминговый сервис
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