Сбербанк предупредил «Яндекс» и Mail.Ru Group о приходе Spotify в Россию

Музыкальный сервис Spotify может выйти в Россию уже летом этого года. Это значительно повлияет на расстановку сил на рынке, указали в отчете аналитики Sberbank CIB. Впрочем, конкуренты не считают Spotify серьезной угрозой

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Аналитики Sberbank CIB указали на то, что рынку музыкальных сервисов необходимо готовиться к выходу Spotify в Россию. Как говорится в отчете банка, разосланном на прошлой неделе и посвященном компании «Яндекс», «ключевыми факторами для этого сегмента (рынка музыкальных сервисов. — РБК) будут потенциальный выход Spotify на российский рынок, а также структура экосистемы, которую планирует создать Mail.Ru Group».

Когда Spotify может выйти в Россию и как это отразится на положении дел на рынке, разбирался РБК.

Многочисленные попытки

Шведский музыкальный сервис Spotify еще в январе 2014 года зарегистрировал в России ООО «Спотифай» и изначально планировал начать работать в стране осенью 2014 года. Однако запуск перенесли на начало 2015 года, так как Spotify не смог договориться о партнерстве с МТС, при поддержке которой планировал работать в России. Но и в 2015-м запуск не состоялся. В марте 2018 года глава Spotify Дэниел Эк сообщил, что компания работает над запуском в Индии, России и Африке. В течение прошлого года сервис начал работать в нескольких африканских странах, в феврале этого года — в Индии. Официальная дата запуска в России не называлась, но в начале марта издание TJournal сообщило о том, что приложение Spotify для Android частично перешло на русский язык.

«Spotify в последние полгода действительно находится в активной стадии переговоров с ведущими российскими музыкальными лейблами, — рассказал РБК источник на музыкальном рынке. — Без договора с правообладателями легальная работа сервиса в России невозможна». По информации представителя одного из российских музыкальных сервисов, ​Spotify, скорее всего, будет выходить на рынок самостоятельно, не выбирая в качестве партнера кого-то из сотовых операторов, как планировалось еще несколько лет назад. По его словам, сервис планировал выйти в Россию весной, ориентировочно в мае, но сроки могут сдвинуться из-за конфликта с правообладателями в Индии. Warner Music Group подала в суд на сервис и потребовала наложить судебный запрет на воспроизведение музыки их авторов в Индии.