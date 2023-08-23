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Моди заявил, что успех Индии на Луне поможет лунным миссиям других стран

Моди: успешная посадка индийского аппарата на Луне поможет миссиям других стран
Люди смотрят прямую трансляцию посадки космического корабля &laquo;Чандраян-3&raquo; на Луну
Люди смотрят прямую трансляцию посадки космического корабля «Чандраян-3» на Луну (Фото: Amit Dave / Reuters)

Успешная посадка индийского аппарата «Чандраян-3» на Луне поможет космическим миссиям других стран, заявил премьер Индии Нарендра Моди.

Миссия, по словам премьера, была основана на «человекоцентричном подходе», благодаря которому ее успех «принадлежит всему человечеству».

«Наш подход «одна земля, одна семья, одно будущее» находит отклик во всем мире», — сказал Моди и выразил надежду, что посадка индийского аппарата поможет миссиям других стран в будущем.

Днем 23 августа индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность Луны. Моди наблюдал за ее посадкой в прямом эфире. Сейчас премьер Индии находится на саммите БРИКС в Йоханненсбурге.

Станция села в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Индийская станция стала первой из земных, которая прилунилась в этом районе. «Чандраян-3» должна провести ряд научных экспериментов, включая сейсмические исследования, а также изучить лунную поверхность и грунт.

Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник Земли, после СССР, США и Китая. Моди на своей странице в X (ранее — Twitter) назвал день приземления станции «историческим для индийского космического сектора» и поздравил Индийскую организацию космических исследований (ISRO) с этим событием.

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В окрестностях Южного полюса Луны также должна была прилуниться российская станция «Луна-25». Однако 20 августа она потерпела крушение из-за нештатной ситуации при торможении перед посадкой.

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