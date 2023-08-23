Путин поздравил Моди с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну

Путин поздравил Моди и президента Индии с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну

Нарендра Моди (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Наредру Моди и президента Драупади Мурму с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну. Поздравительную телеграмму российского президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Посадка аппарата — это «большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», заявил Путин.

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«Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», — добавил президент России.

Индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила посадку на Луне днем 23 августа. Моди наблюдал за ее прилунением в прямом эфире. Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник Земли после США, СССР и Китая и первой, прилунившей станцию в районе Южного полюса.

С успешным прилунением станции индийских ученых также поздравил «Роскосмос». «Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса», — заявили в госкорпорации. «Чандраян-3» сел на Луне через несколько дней после того, как при попытке посадки у Южного полюса разбилась российская лунная станция «Луна-25».

Моди, в свою очередь, заявил, что успех Индии на Луне поможет лунным миссиям других стран. Этот успех, по словам премьера, «принадлежит всему человечеству».