branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Общество, 20:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:03
Зеленский исключил обмен территории на вступление в НАТО Политика, 20:01
В Тверской области 10 человек погибли при крушении бизнес-джета Общество, 19:58
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Тверской области разбился самолет Общество, 19:37
Акции Peloton потеряли около 30% после выхода квартального отчета Инвестиции, 19:32
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Индийская станция передала первый снимок с поверхности Луны Технологии и медиа, 19:31
Фигуристка Нугуманова назвала свой вид спорта «очень гнилым» Спорт, 19:29
Верховный суд отклонил жалобу Навального на запрет тюремного жаргона Политика, 19:18
Лыжники Непряева и Терентьев сыграли свадьбу Спорт, 19:16
ЦБ заявил о рисках появления избыточного предложения жилья Недвижимость, 19:15
Власти предложили подключить нейросеть к отбору на госслужбу Технологии и медиа, 19:11
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:10
Технологии и медиа ,  
0 

Путин поздравил Моди с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну

Путин поздравил Моди и президента Индии с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Наредру Моди и президента Драупади Мурму с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну. Поздравительную телеграмму российского президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Посадка аппарата — это «большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», заявил Путин.

Путин поздравил Моди с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну
Video

«Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», — добавил президент России.

Индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила посадку на Луне днем 23 августа. Моди наблюдал за ее прилунением в прямом эфире. Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник Земли после США, СССР и Китая и первой, прилунившей станцию в районе Южного полюса.

С успешным прилунением станции индийских ученых также поздравил «Роскосмос». «Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса», — заявили в госкорпорации. «Чандраян-3» сел на Луне через несколько дней после того, как при попытке посадки у Южного полюса разбилась российская лунная станция «Луна-25».

Читайте на РБК Pro
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году

Моди, в свою очередь, заявил, что успех Индии на Луне поможет лунным миссиям других стран. Этот успех, по словам премьера, «принадлежит всему человечеству».

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Персоны
Нарендра Моди Чандраян-3 Луна поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Роскосмос» поздравил индийцев с успешным прилунением «Чандраян-3»
Общество
Моди заявил, что успех Индии на Луне поможет лунным миссиям других стран
Технологии и медиа
Индийская станция успешно прилунилась после «15 минут ужаса»
Технологии и медиа