Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram
На базе Telegram может быть создана платформа c аукционами по продаже имен пользователей. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
Он заявил, что был впечатлен успехом аукциона, который блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) провела для своих доменных имен и кошельков. Так, по его словам, Wallet.ton был продан за $260 тыс., а Casino.ton был продан за $244 тыс.
«Если TON удалось добиться таких результатов, представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, группы и ссылки на каналы», — написал он.
Так, помимо миллионов запоминающихся адресов t.me, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи — к примеру, @bank, @club, @game, @gift.
По словам Дурова, это создало бы новую платформу, на которых владельцы имен пользователей могли бы передавать их в защищенных сделках, а право собственности будет защищено в блокчейне с помощью смарт-контрактов. При этом каналы, стикеры или смайлы в Telegram также могут стать частью этого рынка.
Он добавил, что команда Telegram может попробовать TON в качестве базовой цепочки для будущего рынка. «Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», — заключил он.
Ранее, 19 июня, Telegram запустил платную подписку Premium, которая дает пользователям доступ к дополнительным функциям. Среди них: загрузка файлов объемом до 4 ГБ, скачивание файлов на максимальной скорости, возможность подписаться на 1 тыс. каналов, создание до 20 папок с 200 чатами в каждой, распознавание голосовых сообщений текстом и другие.
Дуров отмечал, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями. Ее стоимость составила 449 руб. в месяц.
Однако спустя два дня мессенджер снизил стоимость платной подписки Premium. Стоимость подписки, которая предлагает дополнительные функции пользователям через @PremiumBot, составляла 299 руб. в месяц.
Основатель Telegram отмечал, что мессенджер покроет расходы, если 2,5–3% пользователей оформят платную подписку. Он отметил, что сейчас Teleram используют более 700 млн человек в месяц.
Telegram Open Network (TON) — основанная на блокчейне децентрализованная компьютерная сеть и проект защищенной встроенным прокси и анонимайзером даркнет-платформы, имеющей сервисы обмена сообщениями, платежных операций в криптовалюте Gram, хранения данных.
Telegram начал разработку блокчейна TON (Telegram Open Network) в 2017 году. В рамках предварительных продаж криптовалюты проекта — Gram — было привлечено более $1,7 млрд. Деньги вложили более 170 инвесторов, в том числе структуры Романа Абрамовича, Саида Гуцериева, Михаила Абызова.
Тем не менее проект вызвал претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), где заявили, что Gram — это ценная бумага, а структуры Telegram не выполнили регуляторные требования, касающиеся ценных бумаг. В марте 2020 года власти США запретили выпуск криптовалюты.
После этого Дуров предложил инвесторам забрать 72% инвестиций или оставить средства на год в качестве займа. Telegram рассматривал возможность продолжить проект за пределами США, но счел это «очень опасным», заявил он.