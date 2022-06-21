Telegram снизил стоимость платной подписки спустя два дня после запуска
Мессенджер Telegram снизил стоимость платной подписки Premium, убедился корреспондент РБК. Стоимость подписки, которая предлагает дополнительные функции пользователям через @PremiumBot, сейчас составляет 299 руб. в месяц.
Telegram запустил платную подписку 19 июня, компания объявила об этом в своем блоге. В этот день подписка стоила 449 руб. в месяц.
Пользователи подписки получают возможность загружать файлы до 4 Гб (остальные пользователи — до 2 Гб), отключать рекламу, которая появляется в каналах с большим количеством подписчиков, создать 20 папок с чатами и подписками, а также подписаться на 1 тыс. каналов. Также премиальные функции позволяют отправлять уникальные стикеры и реакции.
В то же время разработчики сообщили, что базовые функции мессенджера останутся бесплатными для всех.
Ранее, в апрелe, Telegram выпустил обновление, которое позволяет пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений.
В конце 2020 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в приложении появятся платные функции. Решение монетизировать сервис он объяснил тем, что из-за роста числа пользователей у мессенджера увеличились расходы. По его словам, монетизация должна позволить Telegram сохранить независимость.
Компания сообщала также, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц, а в текущем году приложение вошло в пятерку самых загружаемых в мире.