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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал необходимую Telegram долю платных подписчиков

Павел Дуров: Telegram покроет расходы при 3% пользователей с подпиской Premium
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Telegram покроет расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5–3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы, поддерживаемые исключительно своими пользователями», — написал он.

Дуров отметил, что сейчас Teleram используют более 700 млн человек в месяц.

Telegram запустил платную подписку Premium
Технологии и медиа
Фото:Andy Wong / AP

Мессенджер запустил платную подписку 19 июня. Компания объяснила, что вместе с ней пользователи получат возможность загружать файлы до 4 Гб, что на 2 Гб больше, чем обычно, отключать рекламу в каналах с большим количеством подписчиков, создавать 20 папок с чатами и подписками, а также подписываться на 1 тыс. каналов. Кроме того, Premium-подписка включает уникальные стикеры и реакции.

В день запуска подключение подписки стоило 449 руб. в месяц, но через два дня Telegram снизил цену до 299 руб.

Базовые функции остались бесплатными для всех пользователей.

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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