Дуров исключил передачу Google данных пользователей Telegram

По словам Дурова, мессенджер только арендует у американской компании необходимую для расшифровки голосовых сообщений технологию. По его словам, Google получает обезличенные сообщения и может только «перевести» их в текст

Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press

Telegram не делится личными данными своих пользователей с компанией Google или иными третьими лицами. Об этом в своем канале рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Так он отреагировал на сообщения «в некоторых каналах» о том, что мессенджер якобы отправляет голосовые сообщения пользователей Google.

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — написал Дуров.

Дуров добавил, что получатели голосовых сообщений могут отправлять их ботам, чтобы они сделали текстовую расшифровку. «Для подписчиков Telegram Premium мы предложили кнопку, по нажатии на которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст», — добавил он. Для обработки такого запроса Telegram арендовал оборудование у Google.

«Решение использовать платную технологию Google позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению между Telegram и Google, Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)», — пояснил основатель мессенджера.

Telegram запустил платную подписку 19 июня. Подписка стоит 299 руб. в месяц. Пользователи подписки получают возможность загружать файлы до 4 Гб (остальные пользователи — до 2 Гб), отключать рекламу, которая появляется в каналах с большим количеством подписчиков, создать 20 папок с чатами и подписками, а также подписаться на 1 тыс. каналов. Также премиальные функции позволяют отправлять уникальные стикеры и реакции.