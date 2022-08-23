Глава киносети Мамута назвал причины ухода голливудских студий из России

Уход из России не был самостоятельным решением голливудских студий, считает гендиректор объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Но переговоры насчет возможного возвращения до сих пор не ведутся

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Директор объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин не считает, что крупнейшие голливудские студии приняли решение уйти с российского рынка самостоятельно. Об этом он сообщил в интервью РБК. «На вопрос о том, хотят ли нормальные бизнесмены, в том числе киностудии, вернуться к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на российском рынке, ответ прост: да, — утверждает Васясин. — Но официальный диалог сейчас не ведется. Возврат к нему, конечно, возможен, но точные сроки сейчас никто не назовет».

Об отмене премьер в России западные студии объявили в начале марта, вскоре после начала военной спецоперации. Российские кинотеатры меньше чем за сутки до премьеры лишились права показывать нового «Бэтмена», собравшего в мировом прокате $770 млн. Не вышли на местный экран также «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (мировая касса превысила $405 млн), кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (почти $1 млрд) и «Мир Юрского периода: Господство» (также почти $1 млрд).

В ответ на это, как сообщали в июне «Ведомости» со ссылкой на источники, киносети еще весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros. и Sony за уже вышедшие фильмы. «Я готов подтвердить эту информацию, — заявил в интервью РБК Васясин. — Но это не было какой-то спланированной акцией. В нормальном мире компании ведут диалог. И в нашей индустрии мы всегда исходили из принципа взаимовыгодного сотрудничества. А когда студии в одностороннем порядке прервали поставку новых фильмов, да, мы прервали выплаты. И мы не будем платить до момента возврата к какому-то продуктивному диалогу».

Точную сумму долга Васясин не уточнил, отметив лишь, что это «была обычная сумма текущего долга, но из-за приостановки работы студий она превратилась в долг просроченный».

Информацию Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы желании Disney и Sony вернуться в Россию через параллельный импорт Васясин категорически опроверг: «Это некая профанация. Такой информации нет, либо ее неправильно интерпретировали». Тем не менее студии, по его словам, по российскому рынку «скучают»: «Это нормальные люди, которые до этого успешно делали здесь бизнес. Если смотреть в глобальных масштабах, доля России в рамках мира — 3–5%. Формально этим можно пренебречь. Но если смотреть не на относительные, а на абсолютные показатели, то речь идет о сотнях миллионов долларов, это важные цифры для любой компании. Они хотят делать бизнес на любой территории. Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики».

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На фоне отсутствия западного контента помочь кинотеатрам дожить до потенциально успешных российских премьер могут прежде всего прямые субсидии. По разным оценкам, утверждает Васясин, потребуется 6–10 млрд руб. в год.