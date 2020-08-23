Глава ОСК сообщил о планах построить новый плавучий космодром

Алексей Рахманов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

«У нас есть некоторые мысли на этот счет», — сказал Рахманов, отвечая на вопрос, собирается ли ОСК построить собственную платформу вместо плавучего ракетно-космического комплекса «Морской старт».

Также Рахманов отметил, что сегодня существует набор технологических решений, который сможет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад («Морской старт» был создан в начале 1990-х. — РБК).

«И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — указал глава ОСК.