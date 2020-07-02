В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19

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В нескольких столичных музеях после отмены ограничений на их работу произошли локальные вспышки COVID-19, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. Такое заявление он сделал на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма, передает «Интерфакс».

По его словам, в нескольких музеях заболели по три-четыре человека, однако эти учреждения не были закрыты. «Но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — пояснил Горянов.

О каких именно музеях идет речь, он не уточнил. РБК направил запрос в пресс-службу департамента культуры Москвы.

Горянов также сообщил, что столичные музеи должны следовать предписаниями Роспотребнадзора и продолжить работу. При этом, по его словам, важно обеспечивать безопасность посетителей и сотрудников, чтоб избежать масштабных вспышек.