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В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В нескольких столичных музеях после отмены ограничений на их работу произошли локальные вспышки COVID-19, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. Такое заявление он сделал на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма, передает «Интерфакс».

По его словам, в нескольких музеях заболели по три-четыре человека, однако эти учреждения не были закрыты. «Но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — пояснил Горянов.

О каких именно музеях идет речь, он не уточнил. РБК направил запрос в пресс-службу департамента культуры Москвы.

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Музей-усадьба &laquo;Архангельское&raquo;

Горянов также сообщил, что столичные музеи должны следовать предписаниями Роспотребнадзора и продолжить работу. При этом, по его словам, важно обеспечивать безопасность посетителей и сотрудников, чтоб избежать масштабных вспышек.

Музеи Москвы стали открывать после 16 июня. По словам Горянова, с того времени в столице заработали порядка 30% учреждений.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, в Москве за последние сутки выявили 662 новых случая, выздоровели 1055 пациентов, умерли — 39.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: музеи, Москва, коронавирус, новости
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