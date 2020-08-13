Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами Политика, 06:13 Бросившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах Общество, 06:04 «Первый канал» назвал имена наставников третьего сезона шоу «Голос 60+» Общество, 05:48 Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток Политика, 05:29 Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 05:26 Аналитики зафиксировали падение оборота российских кинотеатров на 95% Бизнес, 05:00 В США умер писатель Игорь Ефимов Общество, 04:52 США сообщили о возможном задержании Ираном судна в международных водах Политика, 04:37 Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России Бизнес, 04:22 Умер народный художник России Михаил Переяславец Общество, 04:11 Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах Политика, 03:49 Трамп предрек большие проблемы от демократов на выборах президента США Политика, 03:04 Помпео допустил введение санкций против Белоруссии Политика, 02:41 В Белоруссии силовики избили ставшего на колени безоружного мужчину Общество, 02:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аналитики зафиксировали падение оборота российских кинотеатров на 95%

Несмотря на разрешение властей ходить в кино, количество зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упало в 17 — 25 раз
ВТБ VTBR ₽0,03768 +2,03% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В период с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года, подсчитали специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ (отчет есть у РБК). Решение о закрытии кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции было принято в марте 2020 года.

В Москве кинотеатрам разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах — еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако россияне не стали торопиться с покупкой билетов.

С 1 по 10 августа спрос на просмотр кино на большом экране резко сократился по сравнению с августом прошлого года. В целом по России зрители потратили на билеты до 5% от их расходов на эти цели в начале августа 2019 года: в Москве оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Общество
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Август — традиционно «низкий сезон» для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип «шахматной рассадки», что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%, прокомментировала ситуацию вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.

По ее словам, росту выручки препятствовало также решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители уже успели посмотреть онлайн.

«Все это говорит о том, что кино будет восстанавливается дольше других сегментов развлечений. По нашей оценке, возвращение к показателям прошлого года в нынешних условиях возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти традиционно популярные новогодние премьеры», — считает она.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
Общество
Фото: Yara Nardi / Reuters

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в кинотеатрах страны с 29 июля по 5 августа побывало 172,5 тыс. человек, а с 5 по 11 августа — 259,2 тыс. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 и 4,6 миллионов человек (в 17 — 25 раз больше).

Министерство культуры разрешило возобновить работу кинотеатров с 13 июля, однако окончательное решение должны принимать руководители субъектов Федерации. «Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — сообщили тогда в министерстве.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: оборот, кинотеатры, коронавирус, эпидемия
Материалы по теме
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Общество
Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter