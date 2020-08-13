Аналитики зафиксировали падение оборота российских кинотеатров на 95%

Несмотря на разрешение властей ходить в кино, количество зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упало в 17 — 25 раз

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В период с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года, подсчитали специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ (отчет есть у РБК). Решение о закрытии кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции было принято в марте 2020 года.

В Москве кинотеатрам разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах — еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако россияне не стали торопиться с покупкой билетов.

С 1 по 10 августа спрос на просмотр кино на большом экране резко сократился по сравнению с августом прошлого года. В целом по России зрители потратили на билеты до 5% от их расходов на эти цели в начале августа 2019 года: в Москве оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.

«Август — традиционно «низкий сезон» для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип «шахматной рассадки», что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%, прокомментировала ситуацию вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.