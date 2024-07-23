Эксперты рассказали, обратится ли NASA к России из-за аварии Space X

США не обратятся к России после неудачного запуска Falcon 9, считают опрошенные РБК эксперты. Планируется, что 19 августа миссия Crew 9 полетит к МКС на этой же ракете, но пока FAA ведет расследование из-за аварии

Вечерний запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с 20 спутниками Starlink (Фото: Mike Blake / Reuters)

США не будут обращаться с просьбой о помощи в запуске спутников к России после аварии Falcon 9, заявил РБК заслуженный испытатель космической техники Андрей Емельянов.

«Достаточно быстро разберутся, что там со ступенью случилось, и снова дадут разрешение на пуски. До пересменки на [Международной космической] станции еще достаточно времени есть», — сказал он. По его словам, глава SpaceX Илон Маск планировал организовать в ближайшее время туристический полет, соответственно его могут задержать. Емельянов добавил, что с политической точки зрения, накануне выборов, обращаться к России по теме космонавтики американцы не будут.

Запуск ракет-носителей SpaceX Falcon 9 был приостановлен на прошлой неделе после неудачного запуска 20 интернет-спутников Starlink. Сейчас Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит проверку, сообщал CBS. Телеканал также указал, что авария может повлиять на планы NASA по запуску следующего экипажа на МКС. Старт миссии Crew 9 (трое астронавтов и один космонавт Александр Горбунов) сейчас запланирован примерно на 19 августа, но для этого потребуется завершение расследования.

SpaceX объясняла, что Falcon 9 не смогла вывести спутники из-за сбоя в работе двигателя. Двигатель второй ступени преждевременно прекратил работу, «в результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной», сообщила компания. Это не первый инцидент, который происходил с Falcon 9. Так, в сентябре 2016 года ракета взорвалась во время запуска. SpaceX объяснила взрыв «аномалией» на пусковой платформе. Первые спутники Starlink запустили в 2019 году. Сейчас на низкой околоземной орбите действуют более 4,5 тыс. таких устройств. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Официально связь Starlink в России недоступна.

Задержка рейса в условиях аварийной ситуации — стандартная процедура, заметил популяризатор космонавтики, автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров.

«Приостановка всех полетов будет действовать до тех пор, пока компания не определит причину отказа на аварийной ракете и не предусмотрит все необходимые действия, чтобы такой отказ не повторился на дальнейших полетах всех ракет, и пилотируемых, и беспилотных», — рассказал он.

Егоров ожидает сдвиг графиков полетов на МКС, но речь идет о нескольких неделях или паре месяцев, что не будет критичным настолько, чтобы обращаться к Роскосмосу. При этом у российской госкорпорации не будет возможности покрыть все потребности американского сегмента МКС в обслуживании американскими астронавтами и в их полетах, так как астронавтов нужно запускать много, а программа полетов и изготовления еды для космоса пишется за несколько лет, сказал эксперт.

По его словам, будет переписан график работы на МКС, и астронавты вместо полугодовой экспедиции проведут там восемь или десять месяцев, и к тому времени выявят неисправность на ракете. Егоров полагает, что авария не такая критичная, как в случае с шаттлом Columbia, когда Роскосмос помогал NASA.

«У NASA есть еще свой другой корабль Starliner, хотя он, конечно, тоже не совсем пока надежен и проходит только летные испытания. Но в целом сейчас NASA гораздо больше готова к подобным отказам», — объяснил эксперт.

Катастрофа шаттла Columbia произошла 1 февраля 2003 года незадолго до окончания его полета. Все семь членов экипажа погибли.