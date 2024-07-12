SpaceX назвала причину аварии при запуске Falcon 9

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Ракета-носитель Falcon 9 из-за сбоя в работе двигателя не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink, сообщила компания — разработчик SpaceX в X.

По ее данным, двигатель второй ступени преждевременно прекратил работу, «в результате спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной». Там отметили, что установили связь с пятью из 20 спутников и пытаются поднять их орбиту. «Скорее всего, это не сработает, но попытаться стоит», — отметил владелец SpaceX Илон Маск.

Первые спутники Starlink запустили в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. В России связь Starlink официально недоступна.

Этот пуск Falcon 9 стал 69-м за 2024 год, всего компания запускала такие ракеты более 350 раз, отмечает CBS News. Это не первый инцидент, который происходил с ракетой. Например, осенью 2016 года Falcon 9 взорвалась во время запуска. SpaceX объяснила взрыв «аномалией» на пусковой платформе. Маск уточнил, что взрыв произошел во время залива топлива.