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Технологии и медиа ,  
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Власти США выразили обеспокоеность зависимостью от SpaceX в космосе

NYT узнала об обеспокоенности США зависимостью от SpaceX и страхе конкурентов
Власти США обеспокоены зависимостью от SpaceX на рынке космических запусков из-за расхождения с политическими позициями ее владельца Илона Маска, пишет NYT. Сенаторы призывают Пентагон усилить конкуренцию в этой отрасли
Фото: ESA / NASA / Getty Images
Фото: ESA / NASA / Getty Images

Власти США обеспокоены зависимостью от SpaceX на рынке космических запусков, а владелец компании Илон Маск «использует свое влияние» и «держит в страхе» конкурентов, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, агрессивное воздействие Маска на конкурентов усиливает опасения Белого дома в отношении своей зависимости в области критически важных технологий. «Он известен как своими противоречивыми публичными заявлениями, так и все более откровенными политическими позициями, которые расходятся с политикой США, в том числе глубокими деловыми связями с Китаем», — пишет NYT.

«Риторика и поведение Илона Маска подрывают доверие к нему в глобальном масштабе, — приводит издание слова сенатора-демократа от штата Нью-Гэмпшир Джинны Шейхин. — Коммерческие компании, включая SpaceX, которые ведут дела с правительством США, должны пройти тщательную проверку, чтобы убедиться, что американские военные могут зависеть от них во время кризиса».

В апреле 35 законодателей палаты представителей конгресса направили письмо министру ВВС США Фрэнку Кендаллу с призывом усилить конкуренцию на рынке космических запусков, пишет NYT. Однако член палаты от штата Алабама республиканец Дейл Стронг выразил обеспокоенность тем, что SpaceX вытеснит другие компании.

«Не дай бог что-то пойдет не так с ракетой Falcon 9, — сказал глава Коммерческого космического управления Командования космических систем полковник Ричард Найсли. — Это означает, что мы можем остаться без запуска. Вот в чем проблема».

SpaceX решила построить новую площадку для запуска корабля Starship
Технологии и медиа
Новейшая ракета Starship от SpaceX, которая сейчас проходит испытания, вероятно, будет осуществлять доставку грузов на орбиту гораздо дешевле, чем любой из конкурентов компании, приводит NYT слова отраслевых аналитиков. По данным издания, стоимость этой услуги составит $200 за 1 кг по сравнению с $65 тыс. за кг на шаттле NASA. «Это означает, что Falcon 9 и Starship от SpaceX могут доминировать в индустрии космических запусков в течение следующего десятилетия», — приходят к выводу эксперты.

Сам Маск при этом прогнозирует доставку 90% мировых грузов в космос в 2024 году по сравнению примерно с 80% в 2023-м. NYT подсчитал, что в прошлом году власти США профинансировали 60% запусков SpaceX.

По данным издания, в 2023 году компания Маска осуществила 96 успешных запусков на орбиту, что значительно превышает общие показатели России и Китая. Большинство миссий были связаны с выводом спутников Starlink, уточняет NYT.

В марте Reuters писало о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США. По данным агентства, сумма контракта составила $1,8 млрд. Реализация этого проекта позволит американским властям непрерывно получать изображения почти из любой точки мира, уточняло Reuters.

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Пентагон США космос Илон Маск SpaceX
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США
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WSJ узнала о секретном контракте SpaceX с властями США на $1,8 млрд
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