Власти США выразили обеспокоеность зависимостью от SpaceX в космосе
Власти США обеспокоены зависимостью от SpaceX на рынке космических запусков, а владелец компании Илон Маск «использует свое влияние» и «держит в страхе» конкурентов, пишет The New York Times (NYT).
По данным издания, агрессивное воздействие Маска на конкурентов усиливает опасения Белого дома в отношении своей зависимости в области критически важных технологий. «Он известен как своими противоречивыми публичными заявлениями, так и все более откровенными политическими позициями, которые расходятся с политикой США, в том числе глубокими деловыми связями с Китаем», — пишет NYT.
«Риторика и поведение Илона Маска подрывают доверие к нему в глобальном масштабе, — приводит издание слова сенатора-демократа от штата Нью-Гэмпшир Джинны Шейхин. — Коммерческие компании, включая SpaceX, которые ведут дела с правительством США, должны пройти тщательную проверку, чтобы убедиться, что американские военные могут зависеть от них во время кризиса».
В апреле 35 законодателей палаты представителей конгресса направили письмо министру ВВС США Фрэнку Кендаллу с призывом усилить конкуренцию на рынке космических запусков, пишет NYT. Однако член палаты от штата Алабама республиканец Дейл Стронг выразил обеспокоенность тем, что SpaceX вытеснит другие компании.
«Не дай бог что-то пойдет не так с ракетой Falcon 9, — сказал глава Коммерческого космического управления Командования космических систем полковник Ричард Найсли. — Это означает, что мы можем остаться без запуска. Вот в чем проблема».
Сам Маск при этом прогнозирует доставку 90% мировых грузов в космос в 2024 году по сравнению примерно с 80% в 2023-м. NYT подсчитал, что в прошлом году власти США профинансировали 60% запусков SpaceX.
По данным издания, в 2023 году компания Маска осуществила 96 успешных запусков на орбиту, что значительно превышает общие показатели России и Китая. Большинство миссий были связаны с выводом спутников Starlink, уточняет NYT.
В марте Reuters писало о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США. По данным агентства, сумма контракта составила $1,8 млрд. Реализация этого проекта позволит американским властям непрерывно получать изображения почти из любой точки мира, уточняло Reuters.
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