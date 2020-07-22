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Госдума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме приняли в третьем чтении закон о проведении налогового маневра в ИТ-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно новому закону для ИТ-отрасли с 2021 года понизят налог на прибыль с 20 до 3%. Будет установлена пониженная ставка страховых взносов в размере 7,6%, ранее она составляла 14%.

Кроме того, для организаций в ИТ-сфере ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, будет снижена с 20 до 3%, а ставку, которая подлежит перечислению в региональные бюджеты, обнулят.

На бессрочный период устанавливаются и пониженные тарифы страховых вносов. Так, в Пенсионный фонд будет уходить 6%, а 1,5% налогом будут облагаться взносы для обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% от ИТ-организаций будет поступать в обязательное медицинское страхование.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В марте ИТ-компании попросили Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса. В письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев заявил, что в условиях кризиса IT-индустрия пострадала одной из первых из-за снижения покупательной способности клиентов и их затрат на непрофильную деятельность.

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Теги: ИТ, Госдума, льготы
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