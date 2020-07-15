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Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Речь идет о Сергее Емельченкове, который отвечал за ИТ-направление
Сергей Емельченков
Сергей Емельченков (Фото: Event Consulting Service / Facebook)

В отношении заместителя гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК представитель компании.

По информации «Почты России», дело в отношении топ-менеджера возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве.

«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
Общество
Сергей Емельченков

Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Балашова, Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: Почта России
РБК
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