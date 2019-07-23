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Технологии и медиа ,  
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Клишас предложил запретить анонимную электронную почту
Внесенный в Госдуму проект закона предлагает обязать сервисы пересылать письма лишь от идентифицированных по номеру телефона пользователей. По запросу от государства сервис должен ограничивать возможности клиента по отправке писем
Андрей Клишас (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Владельцев сервисов электронной почты предлагают обязать пересылать только письма идентифицированных по номеру телефона пользователей. Соответствующее требование содержится в проекте закона, внесенном в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Закон предлагается ввести в силу с 1 января 2020 года.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По замыслу разработчиков законопроекта идентификация пользователей сервисов e-mail должна осуществляться за счет проверки номера телефона «на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи».

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Ранее похожий порядок идентификации пользователей был введен постановлением правительства для интернет-сервисов обмена мгновенными сообщениями. В соответствии с этим документом при регистрации в сервисе пользователь указывает свой номер мобильного телефона, а сервис запрашивает у оператора мобильной связи данные о владельце номера.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды». Он подчеркивал, что пользователи могут использовать при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, а анонимность затрудняет работу правоохранителей.

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Законопроект Клишаса предусматривает также возможность ограничения пользователей сервисов в праве отправлять письма. При получении от «уполномоченного федерального органа исполнительной власти» соответствующего запроса сервис обязан приостановить пересылку отправленных указанным в запросе человеком «электронных почтовых сообщений, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Необходимость такой меры в пояснительной записке связывается с рассылкой на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры заведомо ложных угроз совершения терактов.

«Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные», — говорится в документе.

Как именно предполагается отсеивать письма, в которых содержится «информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено», от писем, в которых такой информации нет, в законопроекте и приложениях к нему не разъясняется.

Согласно внесенному сенаторами законопроекту, требования будут распространяться только на сервисы электронной почты, включенные в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. В этот реестр включены «Яндекс.Почта», «Почта Mail.Ru», «Рамблер/почта» и др. При этом популярных иностранных почтовых сервисов, например от компаний Google и Yahoo, там нет.

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«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», — прокомментировал РБК предложения сенаторов вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Представители Rambler Group, «Яндекса» и Google отказались комментировать законопроект.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Коломыченко, Александра Посыпкина
Теги: Андрей Клишас, электронная почта, идентификация
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