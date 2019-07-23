Клишас предложил запретить анонимную электронную почту

Внесенный в Госдуму проект закона предлагает обязать сервисы пересылать письма лишь от идентифицированных по номеру телефона пользователей. По запросу от государства сервис должен ограничивать возможности клиента по отправке писем

Андрей Клишас (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Владельцев сервисов электронной почты предлагают обязать пересылать только письма идентифицированных по номеру телефона пользователей. Соответствующее требование содержится в проекте закона, внесенном в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Закон предлагается ввести в силу с 1 января 2020 года.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По замыслу разработчиков законопроекта идентификация пользователей сервисов e-mail должна осуществляться за счет проверки номера телефона «на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи».

Ранее похожий порядок идентификации пользователей был введен постановлением правительства для интернет-сервисов обмена мгновенными сообщениями. В соответствии с этим документом при регистрации в сервисе пользователь указывает свой номер мобильного телефона, а сервис запрашивает у оператора мобильной связи данные о владельце номера.