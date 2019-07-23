В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

Нормы внесенного группой сенаторов законопроекта могут быть истолкованы как внесудебное ограничение права граждан на тайну личной переписки, полагает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин

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Предложения Андрея Клишаса и группы других сенаторов о введении механизма идентификации пользователей сервисов электронной почты с возможностью ограничения в дальнейшем пересылки с того или иного почтового ящика писем создают угрозу нарушения тайны переписки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

В свою очередь, член того же комитета Антон Горелкин сравнил предложенный сенаторами механизм с перлюстрацией писем, напомнив о существовании в Уголовном кодексе ст. 138, которая предусматривает за нарушение тайны переписки граждан до четырех лет лишения свободы.

Идею фактического запрета анонимного владения электронными почтовыми ящиками на российских почтовых сервисах авторы законопроекта, внесенного во вторник в Госдуму, объяснили ростом числа ложных сообщений о терактах, рассылаемых на электронные адреса органов государственной власти и т.д.