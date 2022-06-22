В Думу внесли законопроект о предустановке российского аналога App Store
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании и обязательной предустановке российского магазина приложений, следует из проекта документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства», — говорится в пояснительной записке.
По замыслу авторов документа, в российский магазин приложений планируется загружать программное обеспечение из перечня, который будет составлен профильным ведомством. Само создание магазина не потребует привлечения бюджетных средств, указано в пояснительной записке.
Необходимость принятия законопроекта объясняется санкционным давлением, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от ИТ-инфраструктуры. Целью создания отечественного магазина приложений также называется обеспечение россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия, говорится в документе.
Поправки предлагаются в законы «О защите прав потребителей» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В середине мая Минцифры и VK анонсировали запуск российского магазина приложений RuStore. Как сказал глава министерства Максим Шадаев, из всех российских магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован.
На фоне западных санкций Apple в начале марта ограничила работу Apple Pay и других своих сервисов в России. Проблемы возникли и с оплатой, после того как Visa и Mastercard отключили российские карты. В марте же о прекращении работы для российских пользователей объявил Google Play. Там стали недоступны российские карты Visa и Маstercard, а позднее и «Мир». Позже Google запретил разработчикам из России загружать в магазин платные приложения.
Из магазинов Apple и Google исчезли также приложения российских банков, которые попали под западные санкции.