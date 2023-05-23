Блогер в России дошла до Верховного суда из-за отнятого аккаунта TikTok

Блогер Алиса Делия решила через Верховный суд России добиться от TikTok восстановления удаленного аккаунта и компенсации морального ущерба. Юристы указывают на рост числа дел против социальных сетей

Алиса Делия (Фото: alice_delish / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер Алиса Делия подала жалобу в Верховный суд на решение предыдущих инстанций, рассматривавших ее иск об удалении аккаунта из TikTok, сообщил представитель Делия на заседании Арбитражного суда Москвы 22 мая, передает корреспондент РБК. Из информации на сайте Верховного суда следует, что жалоба была подана 17 мая, но ее статус (принята ли к рассмотрению) пока не определен.

Кто такая Алиса Делия Блогер из Москвы Алиса Делия снимает фото и видео, где выступает в костюмах разных персонажей (девушка-геймер, медсестра, эльф, героини фильмов «Гарри Поттер», «Отряд самоубийц» и т.д.). У нее более 1 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской и запрещена) и 953,5 тыс. читателей в Twitter. В TikTok у нее было 1,8 млн подписчиков, но в мае прошлого года аккаунт был удален соцсетью. После этого блогер создала три аккаунта, каждый из которых набирал по 300–400 тыс. подписчиков, после чего блокировался площадкой, рассказала РБК Делия.

Как Делия судилась с TikTok

После блокировки Делия в июне прошлого года подала иск в Замоскворецкий суд к ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо TikTok в России) о защите прав потребителя телекоммуникационных услуг. В конце сентября этот суд передал дело в Арбитражный суд Москвы, посчитав, что речь идет о корпоративном споре.

В конце прошлого года Делия подала иск в Арбитражный суд Москвы, потребовав признать ничтожными условия пользовательского положения «ТикТок Рус», обязать восстановить аккаунт пользователя платформы с именем @AliceDelish, взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб. и неустойку на случай неисполнения этого решения в размере 500 тыс. руб. за каждый день. Одновременно представители Делия потребовали переноса дела из арбитражного суда обратно в Замоскворецкий суд, однако в апелляционной и кассационной инстанциях им отказали.

Арбитражный суд Москвы на заседании 22 мая отложил разбирательство до выяснения позиции Верховного суда.

Как рассказывает РБК Делия, TikTok «не просто удалил аккаунт, а передал его уникальный никнейм третьему лицу», которое стало перезаливать видео блогера, набирать новых подписчиков и общаться с ними от ее лица. «Эти действия также развязали руки злоумышленнику, который добился блокировки моего Instagram-аккаунта с миллионом подписчиков. К счастью, этот аккаунт удалось разблокировать без суда через пару месяцев. Это было сильным моральным ударом — потерять в один момент все основные аккаунты в социальных сетях, которым я отдавала большую часть своего времени», — отметила Делия.

Она также указала, что TikTok не дает возможности связаться с представителями компании, все письма и обращения остаются без ответа, поэтому никаких объяснений о причинах блокировки аккаунта она не получила. Делия отметила, что пользователи TikTok могут подать апелляцию на решение о блокировке аккаунта в самом приложении. Ее рассматривает алгоритм, который первые два раза может восстановить аккаунт, но на третий выносит решение о перманентной блокировке.

Как TikTok представлен в России

В начале марта 2022 года TikTok приостановил работу в России: прекратил размещение таргетированных на страну рекламных материалов и ограничил для пользователей из России возможность добавлять новый контент. Компания объяснила решение принятием поправок «о фейковых новостях».

В итоге по итогам 2022 года выручка «ТикТок Рус» снизилась на 29% по сравнению с 2021 годом, до 2,36 млрд руб., но прибыль выросла в 9,8 раза, до 530,3 млн руб. Однако соцсеть остается одной из крупнейших у россиян по размеру аудитории. По данным Mediascope, месячный охват российских пользователей TikTok в феврале этого года составлял 68 млн, что ставило соцсеть на второе место в России после «ВКонтакте» (85,8 млн).

По словам старшего юриста практики разрешения споров юридической компании «ССП-Консалт» Станислава Исакова, в последнее время количество исков к соцсетям растет. Он отметил, что несмотря на то, что владелец TikTok - компания Bytedance зарегистрирована за рубежом, соцсеть используется в России, и поэтому дело должно рассматриваться российскими судами. Исаков также отметил, что в каждом конкретном случае суд учитывает, какое законодательство необходимо применять, ориентируясь на то, ведет ли истец предпринимательскую деятельность с помощью аккаунта или он используется только в личных целях и стоит применять нормы закона о защите прав потребителей. Основное различие этого разграничения — возможность для истца заявить разные требования. Например, если отношения связаны с предпринимательской деятельностью, дело должно рассматриваться в арбитражных судах, где вопрос о компенсации морального вреда доказывать сложнее ввиду различной судебной практики по этому вопросу, а также самого характера правоотношений.

Из более раннего текста решения Замоскворецкого районного суда следует, что представитель «ТикТок Рус» настаивал на заседании, что Алиса Делия в TikTok и Instagram на систематической основе зарабатывала за счет рекламы и предоставления платного доступа к видеоконтенту. Кроме того, с 26 мая 2021 года она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

РБК направил запрос в TikTok.